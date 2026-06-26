豪雨釀災 賴總統：國軍投入救災籲民眾避免赴山區溪邊

受颱風外圍環流與西南風影響，全台連日豪雨，多地傳出積淹水及道路受阻災情。總統賴清德今晚表示，國軍已完成災防整備，並在高雄、屏東、花蓮等地預置兵力，將與地方政府及警消投入救災與災後復原；他也提醒民眾持續提高警覺，避免前往山區、溪邊及易積淹水地區。

總統賴清德晚間在臉書表示，受到颱風外圍環流與西南風的影響，今天全台各地降下豪大雨，也陸續傳出積淹水、道路受阻等災情。他要向受災的鄉親表達關心，並請大家務必注意自身安全。

總統說，面對風雨，國軍弟兄姊妹已在第一時間完成災防整備，並在高雄、屏東、花蓮等地預置兵力。哪裡有需要，國軍就在哪裡，也會全力和地方政府、警消及救災單位一起，投入第一線的救災與災後復原工作。

總統代表國家，向所有冒雨執勤、堅守第一線的國軍弟兄姊妹，表達最深的感謝。

總統表示，這幾天天候仍不穩定，再次提醒大家持續提高警覺，避免前往山區、溪邊及易積淹水地區，並隨時留意最新氣象與防災資訊。

他指出，政府會持續密切掌握災情，並與地方通力合作、支援各項救災需求，努力協助民眾盡快恢復正常生活。