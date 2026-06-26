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豪雨重創南台灣 芥菜種會啟動關懷受災家庭、募款

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
米克拉颱風及鋒面環流帶來強降雨，南台灣為主要受災區域，多處住家淹水，災情嚴重。圖/芥菜種會提供
米克拉颱風及鋒面環流帶來強降雨，南台灣為主要受災區域，多處住家淹水，災情嚴重。圖/芥菜種會提供

米克拉颱風外圍環流及鋒面帶來強降雨，全台各地陸續傳出災情。基督教芥菜種今下午前往屏東認養家庭關懷訪視，並全面啟動五大救援行動，從緊急生活支持到災後家園修復，陪伴受災家庭度過最艱難的重建階段，同時邀請社會大眾響應捐款，成為受災家庭重建的重要力量。

豪大雨造成南部高雄美濃、大樹、旗山，以及台南、屏東等地陸續傳出嚴重淹水、道路坍方，不少家庭家具、家電、床墊及衣物全數泡水；東部花蓮則因萬里溪堰塞湖水位暴漲、潰壩風險升高，萬榮、鳳林部分服務家庭已預防性安置至明利國小收容處所。對原本就處於經濟困難、單親、高齡或身心障礙的家庭而言，災害不僅衝擊居住安全，更讓生活與生計雪上加霜。

「雨水夾帶泥沙迅速灌進家裡，水位一路升高到接近90公分，大腿幾乎都泡在水裡，家具、衣物全部泡水」屏東潮州認養家庭小達媽媽向社工回憶，從未淹過水的家園，一夕之間滿是泥濘，家具幾乎全數報廢，一家人緊急攙扶80多歲的奶奶撤離至活動中心。芥菜種會社工送上生活物資箱及急難救助金，協助一家人先穩定生活，也陪伴面對後續清理與復原工作。

基督教芥菜種會執行長李肇家表示，豪雨帶來的衝擊不只發生在當下，洪水退去後，脆弱家庭往往還要面對家園清理、生活重整及經濟負擔等長期挑戰，尤其孩子熟悉的生活環境被迫中斷，照顧者更需同時承受照顧責任與復原壓力，社工將持續關懷案家安置情形、物資需求及返家復原進度，陪伴家庭一步步恢復正常生活。

因應災情，芥菜種會啟動五大救援行動，依家庭需求提供食物箱、熟食調理包及民生物資，協助家戶清潔、消毒及居家安全評估，提供家具、家電補助，全台服務據點持續訪視受災家庭，送上慰問金與關懷及協助居家安全修繕。民眾或親友若因豪雨影響生活，也可撥打芥菜種會助人網專線 0809-070-985，由社工協助評估需求並連結相關資源。

此外，芥菜種會同步攜手7-ELEVEN、全家便利商店，啟動「米克拉颱風災害救援支持行動」募款專案，邀請社會大眾共同支持受災家庭災後復原。

豪雨 淹水 米克拉 捐款

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