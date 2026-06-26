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回應沈伯洋AI治水說 蔣萬安：系統正常運作 批評應依事實

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席木柵綠竹筍饗宴。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席木柵綠竹筍饗宴。記者邱書昱／攝影

台北市內湖、南港昨受大雨影響，造成積淹水，北市長蔣萬安今晚出席木柵綠竹筍饗宴受訪，被問及民進黨北市長參選人沈伯洋提到AI治水議題。他說，水利處系統有正常運作，而且都有推播。所以任何的批評要本於事實。

媒體問到，立委李彥秀提到將邀集中央部會來內湖視察，被民進黨北市議員簡舒培說，甩鍋中央。蔣萬安表示，中央和地方一起來全力治水，而地方政府也談過第一個要即刻的復原，後續也會持續的布建相關的治水的建設，下個月包括敦北大排也正式動工。

媒體問到，有關民進黨北市長沈伯洋談到北市有AI防洪，應該啟用。蔣萬安表示，水利處已經很具體清楚的說明，這一次內部的積水最主要就是瞬間的暴雨，所以已經超過台北整體的消納受力。

他說，看到當雨勢趨緩，其實整個排水消退非常快，也表示整個排水有正常運作，同時環保局也定期清疏跟巡查，都有在做。

他說，另一方面北市府會持續的提升整個消納的容受力，同時提升治水的韌性。至於AI預警的部分，水利處系統有正常運作，而且都有推播。所以任何的批評要本於事實。

豪雨 淹水 米克拉

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