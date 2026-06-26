聽新聞
0:00 / 0:00
回應沈伯洋AI治水說 蔣萬安：系統正常運作 批評應依事實
台北市內湖、南港昨受大雨影響，造成積淹水，北市長蔣萬安今晚出席木柵綠竹筍饗宴受訪，被問及民進黨北市長參選人沈伯洋提到AI治水議題。他說，水利處系統有正常運作，而且都有推播。所以任何的批評要本於事實。
媒體問到，立委李彥秀提到將邀集中央部會來內湖視察，被民進黨北市議員簡舒培說，甩鍋中央。蔣萬安表示，中央和地方一起來全力治水，而地方政府也談過第一個要即刻的復原，後續也會持續的布建相關的治水的建設，下個月包括敦北大排也正式動工。
媒體問到，有關民進黨北市長沈伯洋談到北市有AI防洪，應該啟用。蔣萬安表示，水利處已經很具體清楚的說明，這一次內部的積水最主要就是瞬間的暴雨，所以已經超過台北整體的消納受力。
他說，看到當雨勢趨緩，其實整個排水消退非常快，也表示整個排水有正常運作，同時環保局也定期清疏跟巡查，都有在做。
他說，另一方面北市府會持續的提升整個消納的容受力，同時提升治水的韌性。至於AI預警的部分，水利處系統有正常運作，而且都有推播。所以任何的批評要本於事實。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。