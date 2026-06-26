各地豪雨致災…截至26日全台農損逾3千萬 「這縣市」最慘重

受颱風「米克拉」外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，新竹縣今天早上有兩所學校緊急停課，新埔國中因後山山崩，且一樓積水，校方緊急通知家長前來接回。此外，五峰鄉桃山國小因山區雨勢較大，路況危險，亦已停課。

2026-06-26 09:48