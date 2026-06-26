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各地豪雨致災…截至26日全台農損逾3千萬 「這縣市」最慘重

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
近日豪雨致災，經農業部彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至26日17時止，農業產物及民間設施估計損失3131萬元。圖／聯合報系資料照
近日豪雨致災，經農業部彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至26日17時止，農業產物及民間設施估計損失3131萬元。圖／聯合報系資料照

近日豪雨致災，經農業部彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至26日17時止，農業產物及民間設施估計損失3131萬元。

農業部指出，各縣市受損情形，以高雄市損失1478萬元、占47％最多，其次為屏東縣損失943萬元，占30％，再來是桃園市損失616萬元、占20％。

農產損失部分，農業部估計損失金額為2048萬元，農作物被害面積314公頃，被害程度20％，換算無收穫面積63公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積57公頃，損害程度18％，換算無收穫面積10公頃，損失金額613萬元，其次為韭菜、牧草、其他蔬菜(南瓜、扁蒲等)及茄子等。

畜產則估計損失金額507萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額364萬元，其次為鴨、豬及鵝；漁產估計損失金額574萬元，受損漁產主要為淡水長腳蝦，受損金額440萬元，其次為鱸魚及吳郭魚等。

至於民間設施，農業部估計損失金額1萬元，主因新北市農田流失0.01公頃。

豪雨 淹水 米克拉 農業部

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