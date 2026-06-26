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高雄月世界慘成「水世界」 台28線田寮段遭厚泥封路無法通行

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
台28線田寮月球路段凌晨出現積淹水，目前雖積水逐漸退去，但留下滿地泥濘仍無法通行。圖/公路局提供
台28線田寮月球路段凌晨出現積淹水，目前雖積水逐漸退去，但留下滿地泥濘仍無法通行。圖/公路局提供

高雄地區今天遭受豪大雨狂炸，知名景點田寮月世界宛如變成「水世界」，雖下午過後雨勢停歇，道路積水也漸漸退去，但台28線月球路段留下滿地泥濘，目前正調派大型機具全力進場清運厚重積土，預計於今晚8時搶通恢復通車。

公路局高雄工務段指出，受到強對流帶來的瞬間豪大雨影響，田寮區月球路段於今天凌晨因周邊土石遭大雨沖刷，大量夾帶泥沙的洪流宣洩不及，蔓延至省道上導致嚴重積水。為確保用路人安全，相關單位於今天凌晨就緊急封閉台28線雙向車道。

據了解，由於當地屬於「惡地地質」，地表缺乏植被覆蓋，且土壤屬於「泥岩」，導致大雨沖刷下大量泥漿水朝低窪處聚積，但由於泥漿若不迅速清除，恐怕在雨停轉乾後，可能會出現結塊，出現類似水泥的情形。

雖然目前積水已逐漸消退，但由於豪雨帶來的路面積土過於厚重，車輛完全無法通行，現場正動員多部大型清運機具與鏟車進行清淤作業，工務段正全力搶修，期盼能如期在今晚8點恢復雙向通車。

由於封閉路段為當地重要聯外道路，高雄工務段也緊急公布替代道路規畫，提醒欲往返該路段的駕駛朋友提早改道避開管制區，用路人可改道古亭路（台28線） 、水庫巷（高39線道） 、南163線道 、186線道、高138縣道、西德路（台28線）通行。

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