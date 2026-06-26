豪雨侵襲台南多處工業區、市場淹水 經發局全員勘災助產業復原
受米克拉颱風外圍環流、鋒面及強烈西南氣流影響，台南24小時累積雨量多處突破300毫米，造成部分低窪地區積淹水，市場、工業區及商圈也陸續傳出災情。
台南市政府經發局全面動員勘查災情、盤點財物損失，並啟動各項復原機制，協助產業及民生盡速恢復正常。
經發局長張婷媛指出，豪雨發生後即與各工業區廠商協進會、商圈及市場保持聯繫，掌握第一手災情。其中，大塩行商圈26日凌晨一度積水，目前已消退，影響輕微；仁德太乙工業區道路積水也已退去，但仍有部分廠房受淹，經發局下午派員前往勘災，並持續追蹤各工業區復原情形，協助事業廢棄物清運及媒合相關資源，加速廠商復工。
市場方面，市場處表示，仁德市場因周邊積淹水一度無法營業，淺草市場部分攤位也遭積水影響，部分市場已自行抽水排除。針對仁德市場地下室等積水超過10公分區域，已調派發電機與抽水機具協助排水，並成立應變小組分區勘查災情。
市場處指出，待積水消退後，將立即展開環境清潔、消毒及病媒蚊防治工作，同時協助受損攤商清運廢棄物、處理受損設備，並依「從寬、從速、從簡」原則協助攤商復原營業環境，降低災損，讓市場及民生機能儘快恢復正常。
經發局表示，新吉工業區因豪雨曾出現紅綠燈號誌故障，目前已通知相關單位搶修，其餘包括樹谷、永康科技、柳營科技及新吉等市府轄管工業區，由於開發時即建置完善排水系統、抽水設備及滯洪池，豪雨期間均有效發揮排洪功能，未發生園區大規模淹水，確保廠商生產及廠房安全。
經發局強調，未來將持續檢視工業區防洪設施與防災韌性，並將相關經驗擴大運用至各項產業治理工作，提升面對極端降雨的應變能力，維持產業穩定發展。
市長黃偉哲表示，這波豪雨造成部分地區停電、停水及積水，市府第一時間協調台電、台水投入搶修，盼盡快恢復民生基礎設施運作，降低災害衝擊。
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