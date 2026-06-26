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憾！新竹暴雨「1死2失聯」 竹北女駕駛溺斃、2農民失聯…疑遭土石掩埋

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
目前僅能看見車頂外露，疑因豪雨或溪水暴漲導致土石沖刷覆蓋。圖／新竹縣消防局提供
目前僅能看見車頂外露，疑因豪雨或溪水暴漲導致土石沖刷覆蓋。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣消防局今天日下午16時26分接獲通報，新埔鎮關埔路雲東段1102巷9號旁、鳳山溪流域發生民眾失聯案件，隨即派遣第三大隊及新埔分隊，共出動3車9人，攜帶救生器材前往現場搜救。報案人指出，其父親於上午約7時外出前往農地後失聯，疑似未返家，經持續搜尋後，於溪流區域發現疑似車輛受困。

消防人員於今天下午5時19分，已接近失聯者車輛位置，現場顯示車輛遭大量土石掩埋，目前僅能看見車頂外露，疑因豪雨或溪水暴漲導致土石沖刷覆蓋。消防人員先以輕型破壞工具進行開挖搶救，並已緊急聯繫重機具廠商進場支援，以加速清除土石與擴大搜尋範圍，持續確認失聯者下落。目前消防人員已挖到座位處，但未發現受困者的身影。

另一起案件發生於新豐鄉榮華街周邊農地，消防局接獲民眾通報指出，疑似有民眾巡視農地後失聯，家屬研判可能跌落農地旁排水溝。消防局立即派遣山崎分隊人車前往搜尋，目前共出動6車、2船艇及17名人員投入搜救中。由於現場排水溝寬度有限，消防人員採取岸巡方式沿排水溝向下游逐段搜尋，截至目前仍未發現該名65歲男性失聯者，搜救行動持續進行中。

今天早上開車前去上班的黃姓女子，在行經竹北市博愛街816巷時，疑似遭遇洪水而困，消防局在下午已尋獲其遺體，初步研判為溺斃，目前仍有兩名失聯者還在搜救中。

新埔鎮關埔路雲東段1102巷9號旁、鳳山溪流域發生民眾失聯案件，隨即派遣第三大隊及新埔分隊，共出動3車9人，攜帶救生器材前往現場搜救。圖／新竹縣消防局提供
新埔鎮關埔路雲東段1102巷9號旁、鳳山溪流域發生民眾失聯案件，隨即派遣第三大隊及新埔分隊，共出動3車9人，攜帶救生器材前往現場搜救。圖／新竹縣消防局提供

今天早上開車前去上班的黃姓女子，在行經竹北市博愛街816巷時，疑似遭遇洪水而困，現場已拉起封鎖線ㄡ記者季相儒／攝影
今天早上開車前去上班的黃姓女子，在行經竹北市博愛街816巷時，疑似遭遇洪水而困，現場已拉起封鎖線ㄡ記者季相儒／攝影

目前共出動6車、2船艇及17名人員投入搜救中。由於現場排水溝寬度有限，消防人員採取岸巡方式沿排水溝向下游逐段搜尋。圖／新竹縣消防局提供
目前共出動6車、2船艇及17名人員投入搜救中。由於現場排水溝寬度有限，消防人員採取岸巡方式沿排水溝向下游逐段搜尋。圖／新竹縣消防局提供

新竹 米克拉 豪雨 淹水

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