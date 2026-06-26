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地下道淹水掀政治攻防…莊競程批未檢查抽水設備 竹市府秀紀錄駁斥

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程質疑，太原地下道淹水主因是抽水馬達機電系統故障，批評市府未落實汛前檢查。圖／莊競程提供
民進黨新竹市長參選人莊競程質疑，太原地下道淹水主因是抽水馬達機電系統故障，批評市府未落實汛前檢查。圖／莊競程提供

新竹市今豪雨成災，多處道路及地下道積水。民進黨新竹市長參選人莊競程質疑，太原地下道淹水主因是抽水馬達機電系統故障，批評市府未落實汛前檢查；竹市府駁斥，抽水設備前一天才完成巡檢測試，積水主因是短時強降雨超過排水系統負荷，呼籲勿以政治口水干擾救災。

莊競程今上午偕市議員鄭美娟及東區議員參選人曾翰揚前往太原地下道勘災，質疑市長高虹安稱地下道淹水是「台電未送電導致抽水馬達未啟動」，但經向台電查證後，實際原因是市府維管的抽水馬達機電系統故障，並非台電未送電。

莊競程表示，市府遇災不應急著卸責，而應檢討汛期前是否確實完成抽水設備檢查。他指出，中央氣象署早已發布豪雨預警，竹市前一天也被列入強降雨警戒範圍，市府理應提前部署、確認機電設備正常運作，避免地下道失去排水功能。

莊競程認為，面對極端氣候，市府應建立更快速的災害應變標準，除提供即時透明的災情資訊，也應提早啟動停班停課等應變措施，降低市民通勤風險。他表示，肯定市府今天宣布停班停課，但反應速度仍有改善空間。

對此，新竹市政府發布聲明嚴正駁斥，強調莊競程指稱「汛期前未檢查設備」、「未檢查機電系統」等說法均非事實。市府表示，太原地下道抽水馬達及相關防汛設備昨日才完成巡檢及運轉測試，當時各項設備均正常運作，巡檢紀錄均可供查證。

市府指出，今天竹市東區時雨量一度突破45毫米，瞬間雨量遠超過排水系統設計負荷，不僅新竹市，新竹縣多處低窪地區也同步出現積水情形。各局處第一時間啟動應變機制，全力投入排水及交通疏導，大部分積水已在雨勢趨緩後約1小時內消退，將對交通及市民生活影響降至最低。

市府嚴正強調，面對極端氣候帶來的天然災害，第一線防救災人員皆冒著風雨在崗位上戮力從事救災工作。防救災應是不分黨派的共同責任，期盼特定政治人物能秉持良心，給予辛苦的基層同仁更多鼓勵與支持，切勿在災害發生時，便急著以政治語言進行口水操弄、打擊第一線防救災團隊之士氣。

民進黨新竹市長參選人莊競程質疑，太原地下道淹水主因是抽水馬達機電系統故障，批評市府未落實汛前檢查。圖／莊競程提供
民進黨新竹市長參選人莊競程質疑，太原地下道淹水主因是抽水馬達機電系統故障，批評市府未落實汛前檢查。圖／莊競程提供

新竹市政府強調，抽水設備前一天才完成巡檢測試，積水主因是短時強降雨超過排水系統負荷，呼籲勿以政治口水干擾救災。圖／新竹市政府提供
新竹市政府強調，抽水設備前一天才完成巡檢測試，積水主因是短時強降雨超過排水系統負荷，呼籲勿以政治口水干擾救災。圖／新竹市政府提供

新竹市政府強調，抽水設備前一天才完成巡檢測試，積水主因是短時強降雨超過排水系統負荷，呼籲勿以政治口水干擾救災。圖／新竹市政府提供
新竹市政府強調，抽水設備前一天才完成巡檢測試，積水主因是短時強降雨超過排水系統負荷，呼籲勿以政治口水干擾救災。圖／新竹市政府提供

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