影／竹北豪雨淹街！轎車誤闖積水受困 消防橡皮艇救援脫困

受到昨夜至今日清晨強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情，部分溪流河岸更出現潰堤情況，環北路、三民路等多處主要幹道積淹水嚴重，水深一度達30公分，目前已陸續消退。其中，蓮華巷整條街宛如汪洋一片，甚至有汽車因積水受困、動彈不得。

受困的轎車車主洪先生在等待拖吊車前來時表示，今天上午8時左右原本開車準備上班，因原本行駛的道路嚴重塞車，便改走蓮華巷，當時看到前方已有兩輛車順利通過，判斷積水不深，便跟著駛入。

洪先生說，當時積水大約只到輪胎一半高度，沒想到車輛駛入後便熄火受困，之後水位持續上升，後來聽說甚至淹得更高。他隨即報警求助，救護車趕抵現場時，也因積水過深一度受困。

洪先生回憶，隨著雨勢持續，現場積水一度漲到腰部高度，最後消防人員出動橡皮艇前往救援，才順利將他接送脫困。他也不好意思地說，「真的造成大家麻煩了。」

受到昨夜至今日清晨強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情，部分溪流河岸更出現潰堤情，蓮華巷整條街宛如汪洋一片，受困的馬自達轎車車主洪先生在等待拖吊車前來。記者季相儒／攝影

受到昨夜至今日清晨強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情，部分溪流河岸更出現潰堤情況，路旁隨處可見被大水沖到路旁的車輛。記者季相儒／攝影