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時雨量近百毫米！台南「崑山水樂園」再現 華醫靠滯洪池挺住

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲勘查三爺溪排水逼近滿水位。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲勘查三爺溪排水逼近滿水位。圖／台南市政府提供

台南受豪雨侵襲，仁德、永康三爺溪流域多處淹水，其中永康崑山科技大學周邊再度積水，網友戲稱「崑山水樂園」重現。不過，同樣過去逢大雨幾乎必淹的中華醫事科技大學周邊，這次在仁德滯洪池發揮功能下，即使滯洪池一度達滿水位，仍成功保護校園及周邊聚落，未出現嚴重淹水。

台南市水利局表示，這波「626豪雨」屬百年至兩百年重現期的極端降雨，最大時雨量達97.5毫米，為全國最高，遠超過都市排水系統每小時約60至70毫米的設計容量，因此局部地區仍出現積淹水。

水利局指出，極端降雨已超出現有防洪工程設計標準，但整體治水工程仍發揮效果，多數積水地區在數十分鐘至數小時內退水，不再如過去動輒淹水一整天，顯示排水能力已有明顯提升。

以中華醫事科技大學周邊為例，地方居民及網友在社群平台分享，以往只要豪雨就淹水，但因近年完成仁德滯洪池等治理工程，這次未再重演災情，治水成效受到肯定。

水利局強調，治水工程並非保證「永遠不淹水」，面對超過設計標準的極端降雨，其主要功能在於降低淹水深度、縮小淹水範圍、加速退水速度，並減少生命財產損失，未來仍將持續爭取中央經費，提升整體防洪能力。

市府表示，近年積極向中央爭取治水建設經費，目前已完成742公里雨水下水道、67座抽水站，總抽水能力每秒809立方公尺（CMS），建置511台大型移動式抽水機組，以及26座滯洪池，總滯洪容量達633萬噸，逐步建立完整防洪網絡。

此外，截至今年6月底，全市區域排水及雨水下水道累計疏濬量已達96.6萬立方公尺。市府統計，全市淹水面積已由2009年莫拉克颱風約5.5萬公頃、2018年0823豪雨9997公頃，降至2024年凱米颱風335公頃及2025年0802豪雨130公頃，顯示治水工程已逐步降低淹水範圍。

台南市的防洪設計，因為經費不足，是以10年重現頻率為強度做設計，只要一小時下超過60毫米以上就可能積水，今天在永康、仁德一帶降雨一小時超過70毫米，七股、歸仁、新化、新市降雨一小時超過90毫米。已經超過台南防洪工程的極限。

水利局指出，台南市面積達2192平方公里，與大台北地區相近，且因地勢低窪、早期屬台江內海及倒風內海範圍，淹水潛勢面積約占全國三成，治水難度高。歷年累計投入治水經費約415億元，持續推動「治水三支箭」，包括打通排水瓶頸、提升抽水量能及增設滯洪池等措施。

市府表示，依整體規畫，台南區域排水全面整治仍需約800億元，目前尚有約385億元經費缺口，盼中央持續挹注資源，提高防洪標準，因應極端氣候帶來的挑戰，打造更安全、更具韌性的城市。

台南豪雨成災，但中華醫事科大及周邊區域，靠著仁德滯洪池保護未淹水。圖／取自台南市立仁德國中粉專
台南豪雨成災，但中華醫事科大及周邊區域，靠著仁德滯洪池保護未淹水。圖／取自台南市立仁德國中粉專

台南豪雨成災，但中華醫事科大及周邊區域，靠著仁德滯洪池保護未淹水。圖／取自台南市立仁德國中粉專
台南豪雨成災，但中華醫事科大及周邊區域，靠著仁德滯洪池保護未淹水。圖／取自台南市立仁德國中粉專

台南豪雨成災，但中華醫事科大及周邊區域，靠著仁德滯洪池保護未淹水。圖／取自台南市立仁德國中粉專
台南豪雨成災，但中華醫事科大及周邊區域，靠著仁德滯洪池保護未淹水。圖／取自台南市立仁德國中粉專

台南豪雨成災，但中華醫事科大及周邊區域，靠著仁德滯洪池保護未淹水。圖／取自台南市立仁德國中粉專
台南豪雨成災，但中華醫事科大及周邊區域，靠著仁德滯洪池保護未淹水。圖／取自台南市立仁德國中粉專

三爺溪排水逼近滿水位。圖／台南市政府提供
三爺溪排水逼近滿水位。圖／台南市政府提供

米克拉 豪雨 淹水

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