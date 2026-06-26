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空拍／南部豪雨釀嚴重淹水 空拍直擊汪洋一片房屋、農田泡水中
受到豪雨持續侵襲，南部各地災情頻傳，高雄市路竹區永華路底、鄰近二仁溪一帶更因暴雨宣洩不及，爆發嚴重淹水災情。空拍鏡頭直擊，洪水漫過道路、農田，大片土地遭混濁泥水覆蓋，原本熟悉的街景瞬間消失，宛如一座漂浮在水面上的孤島，畫面令人震撼。從高空俯瞰，二仁溪沿岸低窪地區幾乎全面泡在洪水之中，民宅、工廠及農地無一倖免，僅剩少數屋頂及電線桿露出水面，蜿蜒道路早已看不出原貌，四周盡是一片黃褐色汪洋。洪水不僅阻斷交通，也讓居民日常生活陷入停擺，不少人受困家中等待救援。
南部地區這兩天由於短時間降下驚人雨量，排水系統來不及宣洩，大量雨水迅速湧入社區，部分地區積水深度超過一公尺，車輛幾乎滅頂。居民眼見水位不斷攀升，紛紛搶在洪水淹沒前將車輛移往高處，也有人利用橡皮艇、保麗龍浮具及大型工程機具協助撤離受困民眾，驚險場景不斷上演。
除了住宅與工業區受創，廣大農田同樣遭洪水吞噬，不少農作物長時間浸泡水中，農民一年心血恐付諸流水，後續農業損失仍待相關單位進一步勘查統計。由於部分道路積水過深，目前已實施交通管制及封閉措施，相關單位也呼籲民眾切勿冒險涉水或進入警戒區域，以免發生危險。
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