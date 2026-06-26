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竹北豪雨淹蓮華巷…逾20戶受困、多車拋錨 消防橡皮艇救援

聯合報／ 記者季相儒郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影

受颱風「米克拉」外圍環流影響，新竹縣今降下豪大雨，竹北市24小時累積雨量達327.5毫米。犁頭山溪暴漲淹沒蓮華巷，周邊逾20戶民宅一度受困。洪男因竹北市區塞車抄近路改走蓮華巷，不料溪水瞬間漫過路面，座車受困滾滾泥流中，最後由消防人員出動橡皮艇救出。

洪男表示，今天上午8時許開車上班，因竹北市區道路壅塞，決定改走蓮華巷抄近路，當時前方已有2輛車順利涉水通過，他見積水僅約半個輪胎高，研判可以安全通行，便跟著駛入，不料溪水持續暴漲，白色馬自達行駛至一半便熄火受困。

洪男說，車輛受困後立即報警求助，趕赴現場的救護車一度也受困積水中，最後由新竹縣消防局出動救生橡皮艇，才順利將他安全接駁脫困。

由於蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田，路面與田埂幾乎難以辨識，不少車輛因誤判形勢拋錨受困，還有貨車翻落路旁，周邊因淹水及腰，逾20戶民宅受困無法出入，但無立即危險，消防人員已請居民在家等水退去，所幸目前未有人員傷亡。

由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影

由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影

由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影

由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影

由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影

由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影

由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影

由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影

由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影
由於竹北市蓮華巷地勢低窪，今上午暴雨後，暴漲的犁頭山溪水淹沒整條蓮華巷及兩旁稻田。記者季相儒／攝影

竹北 米克拉 豪雨 淹水

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