快訊

00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

「住30年從未這麼嚴重」雨彈狂炸竹北釀淹水 道路封閉、住家泡水

聽新聞
0:00 / 0:00

受豪雨影響 新竹縣豪雨造成1死亡1失聯

聯合報／ 記者季相儒潘俊宏郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
受豪雨影響，新竹縣今日傳出多起淹水災情。記者季相儒／攝影
受豪雨影響，新竹縣今日傳出多起淹水災情。記者季相儒／攝影

豪雨影響，新竹縣今日傳出多起淹水災情，目前已知今天早上的水災，已造成竹北市1名女子受困後往生，新豐另名男子迄今下落不明。縣府表示，淹水逾50公分每戶最高補助2萬元。

新竹縣政府除持續辦理災害應變及復原工作外，也提醒受災民眾，如因水災造成住屋淹水，符合災害救助規定者，可向災害發生所在地鄉（鎮、市）公所提出申請「新竹縣災害救助金發給作業要點」之相關災害救助金。

新竹縣政府表示，按要點規定，實際居住之住屋因水災淹水達50公分以上者，得申請住戶淹水救助，每戶最高補助2萬元；如因災害造成死亡、失蹤、重傷或住屋毀損達不堪居住等情形，亦可依規定申請相關災害救助。

社會處提醒民眾，災後可先拍照保留受災情形，並備妥相關資料，儘速向災害發生所在地鄉（鎮、市）公所洽詢及提出申請，以維護自身權益。災害救助申請資格、補助項目及應備文件等詳細資訊，可至新竹縣政府社會處官網-社會救助專區-災害救助（https://reurl.cc/Z2DWL6）查詢。

新竹縣政府除持續辦理災害應變及復原工作外，也提醒受災民眾，如因水災造成住屋淹水，符合災害救助規定者，可提出申請。記者潘俊宏／攝影
新竹縣政府除持續辦理災害應變及復原工作外，也提醒受災民眾，如因水災造成住屋淹水，符合災害救助規定者，可提出申請。記者潘俊宏／攝影

受豪雨影響，新竹縣今日多處溪水暴漲。記者季相儒／攝影
受豪雨影響，新竹縣今日多處溪水暴漲。記者季相儒／攝影

新竹縣 米克拉 豪雨 淹水

延伸閱讀

強降雨釀災北市逾百戶受損 北市府救災紓困最高可領2萬元

授權各鄉鎮挨批不同調！楊文科致歉 宣布竹縣中午起停班停課

豪雨炸竹縣！7校緊急停課 縣府授權彈性應變停班課機制

竹北豪雨釀意外！49歲女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

相關新聞

屏東萬丹興化廍堤防潰堤 5年3次被淹居民無奈

屏東縣今天凌晨起下起暴雨，多個鄉鎮持續出現災情，萬丹鄉興化廍堤防昨晚潰堤，大水沖進社區造成民宅淹水，5年潰堤3次讓居民相當無，今天上午縣議員許展維與縣府祕書長楊慶哲及水利人員今天前往勘查，緊急調動沙包進行搶修。

豪雨炸竹縣！2校緊急停課 縣府授權彈性應變停班課機制

受颱風「米克拉」外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，新竹縣今天早上有兩所學校緊急停課，新埔國中因後山山崩，且一樓積水，校方緊急通知家長前來接回。此外，五峰鄉桃山國小因山區雨勢較大，路況危險，亦已停課。

快訊／高雄市宣布今天26日停班停課 超大豪雨恐致災

根據中央氣象署發布最新雨量預報，由於雨勢強勁，高雄市政府於今天凌晨0時40分緊急宣布今天26日全市停止上班、上課，高雄市政府呼籲市民，清晨至上午期間務必留意強降雨，並做好防汛準備。

豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課

受颱風「米克拉」影響，南台灣自25日起出現劇烈豪雨。高雄市、台南市及屏東縣於25日深夜宣布26日全市、全縣停班停課，提醒民眾防範強降雨及低窪地區積淹水。

操場積水蔓延至走廊及教室 嘉義縣義竹鄉南興國小下午停止上課

受西南氣流豪雨影響，嘉義縣義竹鄉南興國小地勢低窪，操場積水蔓延至走廊及教室，校方緊急在每間教室裝設防水閘門，並向教育處通報，為維護師生安全，縣府宣布義竹鄉南興國小今天下午停止上班、停止上課。

內湖文德為何淹慘？古地圖揭開歷史 網嘆：瘋狂蓋房的結果

昨日暴雨轟炸全台，台北市內湖區多處大淹水，導致民怨不斷，其中文德路一帶災情慘重，就有網友翻出「內湖古地圖」交叉比對…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。