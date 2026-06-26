受豪雨影響 新竹縣豪雨造成1死亡1失聯

受豪雨影響，新竹縣今日傳出多起淹水災情，目前已知今天早上的水災，已造成竹北市1名女子受困後往生，新豐另名男子迄今下落不明。縣府表示，淹水逾50公分每戶最高補助2萬元。

新竹縣政府除持續辦理災害應變及復原工作外，也提醒受災民眾，如因水災造成住屋淹水，符合災害救助規定者，可向災害發生所在地鄉（鎮、市）公所提出申請「新竹縣災害救助金發給作業要點」之相關災害救助金。

新竹縣政府表示，按要點規定，實際居住之住屋因水災淹水達50公分以上者，得申請住戶淹水救助，每戶最高補助2萬元；如因災害造成死亡、失蹤、重傷或住屋毀損達不堪居住等情形，亦可依規定申請相關災害救助。

社會處提醒民眾，災後可先拍照保留受災情形，並備妥相關資料，儘速向災害發生所在地鄉（鎮、市）公所洽詢及提出申請，以維護自身權益。災害救助申請資格、補助項目及應備文件等詳細資訊，可至新竹縣政府社會處官網-社會救助專區-災害救助（https://reurl.cc/Z2DWL6）查詢。

新竹縣政府除持續辦理災害應變及復原工作外，也提醒受災民眾，如因水災造成住屋淹水，符合災害救助規定者，可提出申請。記者潘俊宏／攝影