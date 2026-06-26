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台南多車淹沒領不到沙包 災民怨政府不會再淹水說謊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南多車淹沒、住戶進水。圖／市議員陳皇宇提供
台南多車淹沒、住戶進水。圖／市議員陳皇宇提供

台南昨天深夜到今天凌晨一場大雨，造成永康、仁德等低窪地區淹水。永康崑山科大到仁德區公所交流道一帶大批汽機車淹沒泡水，部分社區到現在下午三點過後還是積水沒退。

有車輛泡水、住家進水的學生、居民質疑，政府「這些年不斷誇口不再淹水、知道會有豪雨跟漲潮卻沒事先警告提供沙包，市政府三更半夜才宣布停班停課，害他們車子都泡水，應該賠償損失」。

市議員郭鴻儀說，清晨在服務處旁看到路面雨水下水道「鬆開」、擔心有人受傷本能上前要把人孔蓋蓋好，沒留意人孔蓋早已位移路面積水看不出來，一腳踏進人孔差一點被水流「吸走」沒命。

郭鴻儀說，即使差點沒命，也真的不能太苛責市政府。他說，仁德最近10年幾乎沒淹什麼水，水利單位與低窪地區民眾可能心裡有些鬆懈，沒想到今天上午剛好碰上年度大潮，未來這幾天要是雨還是這麼大，仁德工業區還會是會淹水。

他說，近年幾次豪與仁德都少淹水，凌晨這種雨平均一分鐘超過一毫米雨量，時雨量早已下水道60毫米上限，造成三爺溪溢堤，一旁仁德區公所和工業區來不及反應成災。

郭鴻儀認為，與整治前一年幾次水患比較，幾年才發生一次已經有明顯改善，只是大家真的不能再鬆懈了。人孔蓋汛期前可能沒有仔細檢視，才會出現差點要了他的命的狀況。

台南永康多車淹沒、仁德災民領不到沙包，怨政府宣稱不會再淹水是在說謊。圖／民眾提供
台南永康多車淹沒、仁德災民領不到沙包，怨政府宣稱不會再淹水是在說謊。圖／民眾提供

台南永康多車淹沒、仁德災民領不到沙包，怨政府宣稱不會再淹水是在說謊。圖／民眾提供
台南永康多車淹沒、仁德災民領不到沙包，怨政府宣稱不會再淹水是在說謊。圖／民眾提供

台南永康多車淹沒、仁德區公所泡水災民領不到沙包。圖／民眾提供
台南永康多車淹沒、仁德區公所泡水災民領不到沙包。圖／民眾提供

米克拉 台南 豪雨 淹水

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