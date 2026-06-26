竹北豪雨淹水！道路封閉、住家泡水 里長嘆：住30年從未這麼嚴重

受連日強降雨影響，新竹縣竹北市多處淹水，便利商店人員今天下午清理店內積水，恢復營業環境。其中東海里今天出現嚴重淹水災情，自清晨約7時起，里內多處道路迅速積水，多條巷道路段遭封閉，部分低窪地區積水，交通與救援行動受阻，讓東海里長胡瑞琴嘆「在地住了30年，從未發生過這麼嚴重的淹水。」

胡瑞琴表示，她今天一早就巡視里內狀況，東海二街一帶因積水快速上升，有民眾身體不適請救護車協助送醫，消防人員到場以擔架人力方式協助脫困。周邊包含東海三街、一街等路段同樣出現嚴重積水，多輛車輛拋錨停滯，導致周邊道路壅塞，交通幾乎中斷。

有民眾表示，早上外出上班時，不到10分鐘即遇到積水阻斷去路，只能折返或受困原地，上班通勤受到明顯影響。

胡瑞琴指出，里內疑似因排水宣洩不及，低窪區域積水持續擴大，部分路段出現回灌情形，多個住家淹水，傢具也紛紛泡水，她透露，此次雨勢來得急、積水上升速度快，她在地住了30年，從未發生過這麼嚴重的淹水。

新竹縣消防局今早出動竹北消防分隊及高鐵消防分隊進入災區救援，並針對東海里2戶位於低窪地區、住家已進水的居民進行撤離安置，轉送至附近國小作為臨時安置處所。

新竹縣議員蔡蕥鍹也關心東海里淹水情況，她表示，新竹農田水利會站長劉興聲前往竹北巡視豆子埔溪水情，未料途中因道路積水過深，車輛也不慎泡水，示竹北多處地區已陸續傳出積淹水災情，呼籲民眾避免前往低窪路段，注意行車安全。

受連日強降雨影響，新竹縣竹北市東海里今天出現嚴重淹水災情。圖／里長胡瑞琴提供

東海里內疑似因排水宣洩不及，低窪區域積水持續擴大。圖／里長胡瑞琴提供

部分路段出現回灌情形，多個住家淹水，傢具也紛紛泡水。圖／里長胡瑞琴提供

受連日強降雨影響，新竹縣竹北市多處積淹水，便利商店人員今天下午清理店內積水，恢復營業環境。記者潘俊宏／攝影

有民眾外出時，不到10分鐘即遇到積水阻斷去路，只能折返或受困原地。圖／里長胡瑞琴提供

竹北市東海里受到豪雨影響，導致多處路段與住家周邊積水。記者潘俊宏／攝影

有民眾指著紙箱與地板殘留的水痕無奈表示，這次淹水情況來得又急又快，生活受到影響。記者潘俊宏／攝影

里內因排水宣洩不及，低窪區域積水持續擴大，部分路段出現回灌情形，多個住家淹水，傢具也紛紛泡水。記者潘俊宏／攝影