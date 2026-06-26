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直擊／暴雨襲竹北釀災！多處積淹水 蓮華巷成汪洋車輛受困

聯合報／ 記者季相儒潘俊宏郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
部分溪流河岸更出現潰堤，環北路、三民路等多處主要幹道積淹水嚴重，水深已達30公分。記者季相儒／攝影
部分溪流河岸更出現潰堤，環北路、三民路等多處主要幹道積淹水嚴重，水深已達30公分。記者季相儒／攝影

受到昨夜至今日清晨強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情，部分溪流河岸更出現潰堤情況，環北路、三民路等多處主要幹道積淹水嚴重，水深一度達30公分，目前已陸續消退。其中蓮華巷整條街宛如汪洋一片，甚至有汽車因積水受困、動彈不得。

本報攝影記者直擊新竹縣竹北、新埔交界處的犁頭山溪，該處水位暴漲，溢流至毗鄰的農田和道路，其中其中蓮華巷巷口向西延伸到十興二、三街路口及興海街已拉封鎖線止車輛進入，竹北市長鄭朝方今早也緊急到竹北多處會勘了解。

鄭朝方表示，受到昨夜至今日清晨的強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情。他自早上8點50分獲知新竹縣長楊文科透過臉書授權各鄉鎮市公所自行決定是否停班課後，竹北市公所於1小時內即成立「一級災害應變中心」。經通盤評估各項數據與即時災情，考量市民安全，隨即宣布自今日中午起全市停止上班、停止上課。

鄭朝方說，會緊急停止上班上課的原因是因為災情，目前高鐵特區一帶因豪雨引發斷電災情，部分溪流河岸更出現潰堤，公所已緊急針對周邊居民進行預防性撤離。此外，市區交通也飽受衝擊，環北路、三民路等多處主要幹道積淹水嚴重，水深一度達30公分。竹北市西區本就屬於易淹水區域，目前已動員全面搶救，尤其針對名冊上的獨居老人，正陸續派員前往關懷並協助緊急安置，列為當前的首要任務。

面對外界關切宣布停班課，鄭朝方也特別強調，現在並不是政治角力的時候，努力把事情做好才是關鍵。他表示自己身為竹北市長，得到的授權就是在竹北市，因此在職責授權範圍內會全力以赴，守護市民安全。

受豪雨影響，竹北市多處道路積淹水，便利商店店員緊急清理店內外積水，防止雨水持續灌入。記者潘俊宏／攝影
受豪雨影響，竹北市多處道路積淹水，便利商店店員緊急清理店內外積水，防止雨水持續灌入。記者潘俊宏／攝影

受到昨夜至今日清晨的強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情。記者季相儒／攝影
受到昨夜至今日清晨的強降雨影響，新竹縣竹北市陸續傳出多起嚴重災情。記者季相儒／攝影

豪雨 淹水 竹北 鄭朝方

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