雲林大雨萬興大排一度告急 縣府說明未宣布停班課原因

雲林沿海兩天急暴雨帶來雨量大，幸好雨勢時下時停，只造成部分低窪區積水很快消退並未釀災，昨夜大雨使整治中的水林鄉萬興大排傳出洪水氾濫，波及鄰田，經緊急將防汛缺口搶修填補，才未擴大災情，縣長張麗善今早趕往了解，要求水利處做好防治。

雲林縣兩天來大雨滂沱，以沿海地區雨勢較嚴重，尤其北港、水林地區，接連強降雨，使部分低窪地區和農田淹水，不過，雨雖下得急又大但也消退得快，縣府水利處長許宏博說，兩天來雨量統計以北港最多，平均超過200毫米（mm）。雨勢雖大但多數地區抽水系統事先部署完善，所以積水很快就消退，到今天中午並未傳出災情。

不過，昨天深夜因大雨持續不斷，導致水林鄉屢屢決堤成災的萬興大排，水位暴漲直逼堤頂，岌岌可危，由於目前大排正施工整治，有一處低窪工地，因堤岸不紮實，被大水沖出一個缺口，洪水外溢波及鄰近農田。

今天上午縣長張麗善馬上趕往了解，許宏博指出，縣府去年以約1.3億元動工整治萬興大排上游段，目前工程完成約八成，預定今年底完工，昨晚因雨勢大，水位暴漲，右岸出現一處缺口，造成大排的水外溢。

工程單位很快連夜搶修填補，已無大礙，鄰近農田多數為太陽能種電，致未造成農損。張麗善了解情況後仍指示近日雨多，工程單位務必做好防治，以免延誤工期。

由於氣象署昨天下午一度發布未來24小時累積雨量，包括高雄市、嘉義縣、雲林縣、南投縣、台中市及台東縣共六縣市山區，將達停班課標準。但昨天雲林縣府並未宣布停班課。縣府今天說明指出，依氣象署雨量預報資料，雲林未達停班停課標準。但各鄉鎮如有致災或致災之虞，縣府已授權各鄉鎮長，依權責審認處理或發布停班停課訊息（效力及於轄內各機關學校）。

雲林沿海地區兩天來雨勢滂沱，施工整治中的水林鄉萬興大排水位暴漲沖破堤岸缺口，經緊急填補並抽水，才未釀成災。記者蔡維斌／翻攝

雲林沿海地區兩天來雨勢滂沱，施工整治中的水林鄉萬興大排水位暴漲沖破堤岸缺口，經緊急填補才未釀成災，雲林縣長張麗善趕往了解。記者蔡維斌／翻攝