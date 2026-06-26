全台豪雨 卓揆：134處未退水 加緊檢視抽水設備並監控堰塞湖

近日豪雨在全台各地陸續造成淹水災情，閣揆卓榮泰今天上午視察經濟部水利署防災中心。他指出，到將近中午為止，全台還有134處未退水地區，要請各地重新檢視是否抽水設備正常運作、移動式抽水機提供是否充足，同時也要持續掌握萬里溪堰塞湖的狀況。

經濟部今天上午將「0624豪雨經濟部災害應變小組」提升為一級開設，卓榮泰取消原定出席「115年反毒有功人士、團體頒獎活動」，轉赴視察水利署防災中心。卓榮泰表示，颱風米克拉雖未侵台但仍影響台灣，近日雨量驚人，各地陸續傳出災情，他與行政院秘書長張惇涵分別聯繫地方政府了解情況，行政院顧問李孟諺也赴花蓮關心萬里溪堰塞湖的情況。

卓榮泰說，昨天內湖地區出現嚴重淹水，後續台南、高雄、屏東也遇豪雨，屏東縣長周春米一度反映東港溪有內水無法外洩的情況。到今天上午為止，全台仍有134處未退水地區，要請各地重新檢視是否抽水設備正常運作、移動式抽水機提供是否充足，和地方政府確切掌握退水時間。

卓榮泰並指出，農業部林業及自然保育署已於昨天上午發布萬里溪堰塞湖黃色警戒，並持續觀測後續降雨及堰塞湖水位上升情形，而地方淹水情形也由「0624豪雨經濟部災害應變小組」通盤掌握及協處。他表示，目前尚未需動員軍方支援，但未來一旦有任何需求，政府會提早做好各項準備。他並責成政務委員季連成統籌協調，並請農業部及經濟部災害應變小組與地方政府保持密切聯繫，做好各項防災工作。

有關農損部分，卓榮泰表示，截至昨日止，全台農損已達約1億3000萬元，隨著未來雨勢可能加大，請農業部持續加強關注最新農損動態，並迅速展開各項農業天然災害現金救助措施。至於淹水救助部分，政府均有公告相關救助標準，同時地方政府亦有相對應措施，未來在退水過後，必須即時全面展開淹水家戶調查，不要有所遺漏。