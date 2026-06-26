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視察水利署防災中心 卓揆：落實各項應變整備工作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰26日赴經濟部水利署視察水利署防災中心。行政院／提供
行政院長卓榮泰26日赴經濟部水利署視察水利署防災中心。行政院／提供

米克拉颱風逐漸北上，受鋒面接近及西南風增強影響，近日全台連續多日豪雨，經濟部於26日上午6時召開應變小組會議後，於上午8時將「0624豪雨經濟部災害應變小組」提升為一級開設。關心豪雨動態及防災應變情形，行政院長卓榮泰26日上午9時35分即前往經濟部水利署防災中心視察，除聽取「0624豪雨及萬里溪堰塞湖工作會報」簡報，並與水利署第六河川分署、第七河川分署及台電公司視訊連線，了解各地降雨情形與應變作為。

卓榮泰指出，自前日起，他與秘書長張惇涵便陸續與各縣市地方政府取得聯繫，了解地方水情；同時他也請顧問李孟諺於25日前往花蓮縣，實地查看萬里溪堰塞湖狀況；而今早經濟部將「0624豪雨經濟部災害應變小組」提升為一級開設後，他即取消原訂出席反毒有功人士頒獎活動行程，前來水利署防災中心關心各地現況。

卓榮泰表示，雖然米克拉颱風並未直撲臺灣而來，但西南氣流所挾帶的雨量相當驚人，25日臺北市內湖區便出現許久未見的淹水狀況，而25日下午至晚間，臺南市、高雄市、屏東縣等地亦陸續傳出災情，其中屏東縣長周春米25日與他聯繫時便提到屏東東港溪發生水位暴漲情形，且出現抽水機抽水速度來不及等狀況。

針對截至26日上午10時止，全臺仍有134處未退水地區，卓榮泰強調，他一直要求要能達成「最小淹水面積、最快退水速度」目標，請水利署重新檢視目前尚未退水地區是否抽水設備正常運作、移動式抽水機提供數量及抽水速度是否足夠，以及人員管理是否完善等；同時，水利署應與地方政府共同掌握預計退水時間，讓居民盡速回復正常生活。

在電力復電方面，卓榮泰感謝台電公司每逢災害發生停電情形時，總是非常辛苦進行搶修，而截至26日上午9時止，全臺仍有888戶停電，期盼26日中午以前能夠完成修復。此外，在水庫蓄水率部分，此波降雨雖有助水庫蓄水量上升，但仍需留心水質濁度問題，目前僅高雄高屏溪攔河堰水質濁度達中度警戒，後續仍請水利署持續掌握各水庫原水濁度狀況，並適時提醒民眾儲備用水或即時提供足量民生用水，以備不時之需。

另針對花蓮縣萬里溪上游於6月21日新形成一處堰塞湖，卓榮泰表示，農業部林業及自然保育署已於25日上午8時發布萬里溪堰塞湖黃色警戒，並持續觀測後續降雨及堰塞湖水位上升情形，而地方淹水情形也由「0624豪雨經濟部災害應變小組」通盤掌握及協處。卓榮泰責成政委季連成統籌協調相關工作，並請農業部及經濟部災害應變小組與地方政府保持密切聯繫，做好各項防災工作。卓榮泰說，目前尚未需動員軍方支援，但未來一旦有任何需求，政府會提早做好各項準備。

有關農損部分，卓榮泰表示，上旬豪雨截至25日止，全臺農損已達約1億3,000萬元，隨著未來雨勢可能加大，請農業部持續加強關注最新農損動態，並迅速展開各項農業天然災害現金救助措施。至於淹水救助部分，政府均有公告相關救助標準，同時地方政府亦有相對應措施，未來在退水過後，必須即時全面展開淹水家戶調查，不要有所遺漏。最後，卓榮泰說，儘管未來6個小時將面對較高強度挑戰，但希望雨勢能如氣象預報逐漸減緩，同時院長也再次感謝水利署同仁投入防汛及應變整備工作，請同仁繼續堅守崗位，保護人民生命財產安全。

豪雨 淹水 卓榮泰 張惇涵

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