竹北豆子埔溪暴漲 直擊2頭水牛受困急流、人行道遭掏空坍方

受颱風「米克拉」外圍環流影響，新竹縣今天降下豪大雨，竹北市24小時累積雨量突破306毫米。豆子埔溪水位暴漲，2頭水牛一度受困滾滾黃泥水中，引發關注；沿岸勝利七街一段人行道疑遭溪水沖刷掏空坍方，竹北市公所已緊急封鎖坍方路段。

受豪大雨影響，流經縣治區的豆子埔一度逼近滿水位，常棲息溪畔的2頭吉祥物水牛疑因大水宣洩不及，一度受困滾滾黃泥水中，僅露出頭部與牛角，隨著急流漂晃，驚險畫面在網路瘋傳，更有熱心民眾將照片傳至新竹縣長楊文科臉書陳情救牛。

新竹縣動物保護防疫所表示，已緊急聯繫飼主確認牛隻是否安全，後續將查明飼養環境是否涉及違反動物保護法；此外，豆子埔溪沿岸也疑因溪水沖刷造成地基掏空，竹北市勝利七街一段與自強北路口人行道發生坍方，竹北市公所已拉設封鎖線警戒。

竹北市民代表陳禹同表示，接獲民眾通報，勝利七街一段與自強北路交叉口發生人行道坍方情形，他第一時間趕赴現場查看，並立即通報竹北市公所協助處理，目前已由公所緊急派遣廠商到場拉設警示線，提醒用路人經過該路段時務必提高警覺，並暫時避免靠近坍方區域，以維護自身安全。

豆子埔溪水位暴漲，2頭水牛一度受困滾滾黃泥水中，引發關注。圖／Threads網友chen_11017提供