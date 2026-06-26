暴雨肆虐高雄路竹 工廠8人遭大水圍困乘艇脫險

高雄、台南今天清晨持續遭豪雨狂炸，多處積淹水災情頻傳，警方今天上午11時許接獲報案，指路竹區大德路一處工廠因周邊嚴重淹水，導致廠內有8名民眾受困，警消獲報後調派特搜人員與救生艇趕往，頂著水流挺進災區，成功救出其中5人，另有3人自行脫困，所幸全數平安無受傷。

湖內警方指出，今天上午11時2分接獲大德路一處工廠由於強降雨宣洩不及，周邊一帶路面迅速積水，工廠周圍瞬間被洪流包圍，深度直逼大腿，導致當時在廠內的8名民眾受困、動彈不得。

轄區派出所警員第一時間趕赴現場查看，確認淹水狀況嚴峻後，發現無法徒步前進，後續由趕抵現場的消防局特搜人員展開救援任務，當時現場道路已淹成一片汪洋，不僅路面，就連建築物皆浸泡在水中，特搜人員隨即利用救生艇，冒著大雨涉水挺進工廠展開搜救，協助廠內民眾接駁登艇。

警消人員在現場順利救出受困民眾，其中年紀最大的77歲婦人，由搜救人員直接背起才順利登上救生艇，5名民眾乘坐救生艇離開廠區，另有3名民眾在確認安全無虞下自行脫困，眾人皆僅受到驚嚇，目前無人員受傷、均不需就醫。

由於大德路周邊積水仍深，為防範人車強行通過發生危險，警方已於工廠周圍及淹水路段拉起黃色封鎖線，現場實施交通管制、禁止人車進出，並呼籲用路人提早改道、切勿涉水冒險。