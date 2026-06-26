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影／桃園藝文特區驚見天坑！汙水管爆管路塌冒水 警管制搶修午後通車

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園警分局同安派出所巡邏員警今晨行經經國路與莊敬路口時，發現地面有裂縫，大量水流從地下湧出，立刻停車警戒並報修。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局同安派出所巡邏員警今晨行經經國路與莊敬路口時，發現地面有裂縫，大量水流從地下湧出，立刻停車警戒並報修。記者陳恩惠／翻攝

桃園市桃園區經國路、莊敬路口今晨驚見路面凹陷，不斷有水湧出，桃園警分局巡邏發現，立即封鎖管制、疏導車流，通報市府搶修；桃園市水務局初步研判，汙水管線轉折處壓力過大，導致人孔抬升受損，路面塌陷，預計今午完成修復並恢復通車。

桃園警分局同安派出所員警今天清晨5時27分巡邏時，行經桃園區經國與莊敬路口時，發現路面出現明顯凹陷，且地面下有大量水流，持續自路面坑洞的裂縫不斷湧出，研判道路恐有掏空或地層流失風險，若車輛直接駛過，可能會掉落坑洞危及行車安全。

同安所員警發現異狀，立刻在現場周邊擺設交通錐及警示設施，封鎖危險路段並實施交通管制，引導往來車輛提前改道或減速通行，避免駕駛因視線不佳或未及反應而誤闖塌陷區域，現場交通秩序大致維持順暢，未傳出人車受困或事故，並同步通報桃園市政府養護工程處及相關單位到場勘查、搶修。

桃園市水務局表示，經初步研判，此次路面受損是因桃園區莊敬路一段、經國路口污水人孔受壓力影響所致，由於經國路與莊敬路口1500毫米汙水管線位於轉折處，管線內部壓力較大，氣壓未能及時宣洩，導致人孔抬升，進而造成瀝青路面受損。

水務局指出，已要求委外的施工廠商全力搶修，預計今天下午2時前完成該處人孔修復並恢復通車，後續也將檢討改善，在上游管段研議增設洩壓閥，讓管線內部壓力得以適時釋放，避免類似情形再次發生。

桃園警分局提醒，民眾行經施工及交通管制路段時，應減速慢行，依照現場交通指揮及標誌行駛，共同維護道路交通安全。

桃園警分局同安派出所巡邏員警今晨行經經國路與莊敬路口時，發現地面有裂縫，大量水流從地下湧出，立刻停車警戒並報修。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局同安派出所巡邏員警今晨行經經國路與莊敬路口時，發現地面有裂縫，大量水流從地下湧出，立刻停車警戒並報修。記者陳恩惠／翻攝

桃園警分局同安派出所巡邏員警今晨行經經國路與莊敬路口時，發現地面有裂縫，大量水流從地下湧出，立刻停車警戒並報修。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局同安派出所巡邏員警今晨行經經國路與莊敬路口時，發現地面有裂縫，大量水流從地下湧出，立刻停車警戒並報修。記者陳恩惠／翻攝

淹水 汙水

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