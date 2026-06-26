影／豪雨炸新竹馬路成激流！光復中學前沖倒騎士 驚悚畫面曝光

受米克拉颱風外圍環流影響，新竹市今天持續降下豪大雨，東區時雨量超過45毫米，24小時累積雨量已突破207毫米，多處道路積淹水。今天上午一名機車騎士行經光復中學前時，疑因湍急水流失去平衡，連人帶車遭急流沖倒，驚險瞬間全被後方車輛行車紀錄器拍下。

據民眾提供影片，今天上午新竹市東區持續降下暴雨，光復路一帶因排水不及嚴重積水。光復中學前一處上坡路段，大量雨水沿坡道往下宣洩，形成湍急水流，一名機車騎士行經時疑因重心不穩，連人帶車遭水流沖倒滑行，一旁還有公車及自小客車經過，騎士一度露出驚慌神情，畫面相當驚險。

新竹市消防局表示，目前未接獲該名騎士送醫救護案件。

新竹市長高虹安強調，面對突如其來的嚴峻雨勢，市府團隊在第一時間已全力動員投入應變。因應今日午後仍有持續降雨的可能，請市民朋友待在室內安全處所，盡量減少非必要的出門。若發現任何即時災情，請立即撥打119通報，市府各局處及消防同仁將持續嚴陣以待，全力守護市民生命財產安全。