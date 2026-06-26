快訊

委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

看人類搬沙發太辛苦 橘貓努力墊腳舉手幫忙：朕來就好奴才先去休息

蘋果暗示還有「漲價潮」！iPhone 18只是第一波 明年「恐有第二輪」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／豪雨炸新竹馬路成激流！光復中學前沖倒騎士 驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
今天上午一名機車騎士行經光復中學前時，疑因湍急水流失去平衡，連人帶車遭急流沖倒。圖／取自社群新竹人新竹事
今天上午一名機車騎士行經光復中學前時，疑因湍急水流失去平衡，連人帶車遭急流沖倒。圖／取自社群新竹人新竹事

米克拉颱風外圍環流影響，新竹市今天持續降下豪大雨，東區時雨量超過45毫米，24小時累積雨量已突破207毫米，多處道路積淹水。今天上午一名機車騎士行經光復中學前時，疑因湍急水流失去平衡，連人帶車遭急流沖倒，驚險瞬間全被後方車輛行車紀錄器拍下。

據民眾提供影片，今天上午新竹市東區持續降下暴雨，光復路一帶因排水不及嚴重積水。光復中學前一處上坡路段，大量雨水沿坡道往下宣洩，形成湍急水流，一名機車騎士行經時疑因重心不穩，連人帶車遭水流沖倒滑行，一旁還有公車及自小客車經過，騎士一度露出驚慌神情，畫面相當驚險。

新竹市消防局表示，目前未接獲該名騎士送醫救護案件。

新竹市長高虹安強調，面對突如其來的嚴峻雨勢，市府團隊在第一時間已全力動員投入應變。因應今日午後仍有持續降雨的可能，請市民朋友待在室內安全處所，盡量減少非必要的出門。若發現任何即時災情，請立即撥打119通報，市府各局處及消防同仁將持續嚴陣以待，全力守護市民生命財產安全。

豪雨 淹水 米克拉

延伸閱讀

考量新竹縣災情嚴重 新竹市政府宣布下午停班課

影／豪雨炸台南！雷電整夜不停 多處積淹水 民眾驚：雨下得如末日

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

影／豪大雨殺蛇溪水快滿出來！屏東民眾哀號「半個屏東泡在水裡」

相關新聞

屏東萬丹興化廍堤防潰堤 5年3次被淹居民無奈

屏東縣今天凌晨起下起暴雨，多個鄉鎮持續出現災情，萬丹鄉興化廍堤防昨晚潰堤，大水沖進社區造成民宅淹水，5年潰堤3次讓居民相當無，今天上午縣議員許展維與縣府祕書長楊慶哲及水利人員今天前往勘查，緊急調動沙包進行搶修。

豪雨炸竹縣！2校緊急停課 縣府授權彈性應變停班課機制

受颱風「米克拉」外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，新竹縣今天早上有兩所學校緊急停課，新埔國中因後山山崩，且一樓積水，校方緊急通知家長前來接回。此外，五峰鄉桃山國小因山區雨勢較大，路況危險，亦已停課。

快訊／高雄市宣布今天26日停班停課 超大豪雨恐致災

根據中央氣象署發布最新雨量預報，由於雨勢強勁，高雄市政府於今天凌晨0時40分緊急宣布今天26日全市停止上班、上課，高雄市政府呼籲市民，清晨至上午期間務必留意強降雨，並做好防汛準備。

豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課

受颱風「米克拉」影響，南台灣自25日起出現劇烈豪雨。高雄市、台南市及屏東縣於25日深夜宣布26日全市、全縣停班停課，提醒民眾防範強降雨及低窪地區積淹水。

操場積水蔓延至走廊及教室 嘉義縣義竹鄉南興國小下午停止上課

受西南氣流豪雨影響，嘉義縣義竹鄉南興國小地勢低窪，操場積水蔓延至走廊及教室，校方緊急在每間教室裝設防水閘門，並向教育處通報，為維護師生安全，縣府宣布義竹鄉南興國小今天下午停止上班、停止上課。

內湖文德為何淹慘？古地圖揭開歷史 網嘆：瘋狂蓋房的結果

昨日暴雨轟炸全台，台北市內湖區多處大淹水，導致民怨不斷，其中文德路一帶災情慘重，就有網友翻出「內湖古地圖」交叉比對…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。