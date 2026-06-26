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屏東萬丹興化廍堤防潰堤 5年3次被淹居民無奈

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉興化廍堤防昨晚潰堤，大水沖進社區造成民宅淹水，縣議員許展維（中）與縣府祕書長楊慶哲（右）前往勘查。圖／許展維提供
屏東縣萬丹鄉興化廍堤防昨晚潰堤，大水沖進社區造成民宅淹水，縣議員許展維（中）與縣府祕書長楊慶哲（右）前往勘查。圖／許展維提供

屏東縣今天凌晨起下起暴雨，多個鄉鎮持續出現災情，萬丹鄉興化廍堤防昨晚潰堤，大水沖進社區造成民宅淹水，5年潰堤3次讓居民相當無，今天上午縣議員許展維與縣府祕書長楊慶哲及水利人員今天前往勘查，緊急調動沙包進行搶修。

興化廍的麟洛大排5年前盧碧颱風時潰堤，2年前又因凱米颱風潰堤，這次米克拉外圍環流造成豪大雨，今天凌晨3度潰堤，地點都是在舊堤防處。對於堤防5年3次潰堤，居民相當無奈。

許展維表示，3次的堤防破口雖然不是在同一處，但都是在舊堤防處，過去曾兩次修補幾十公尺，但受限經費不足無法全面重新做，頭痛醫頭腳痛醫腳完全不是辦法。他建議一定要查舊堤防有沒有被淘空，要一次處理才不會讓居飽受淹水之苦，也希望淹水50公分的規定要改成淹水就要救助。

蔡姓民眾無奈表示，興化廍一帶地勢低窪，只要雨一大就很容易淹水，但對於堤防一再被沖毀真的感到很無奈，每次淹水家具就要換一批，誰禁得起這樣的汰換，希望縣府可以徹底改善堤防強度，或是做新的堤防，否則「幸福屏東」都是叫假的。

屏東縣萬丹鄉興化廍堤防昨晚潰堤，大水沖進社區造成民宅淹水，縣議員許展維（左）與縣府祕書長楊慶哲（右）前往勘查。圖／許展維提供
屏東縣萬丹鄉興化廍堤防昨晚潰堤，大水沖進社區造成民宅淹水，縣議員許展維（左）與縣府祕書長楊慶哲（右）前往勘查。圖／許展維提供

豪雨 淹水 屏東 盧碧颱風

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