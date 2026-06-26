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豪雨狂炸高雄！657人急撤離、六龜382人最多

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
豪雨不斷，高雄市啟動預防性撤離，山區累計撤離657人、六龜382人最多。圖／高雄市民政局提供
豪雨不斷，高雄市啟動預防性撤離，山區累計撤離657人、六龜382人最多。圖／高雄市民政局提供

米拉克颱風外圍環流帶來豪雨侵襲南台灣，高雄市啟動土石流潛勢區預防性撤離，截至今天上午8時，累計撤離657人，其中收容安置62人、依親595人，以六龜區撤離382人最多，其次為美濃區180人、旗山區45人、桃源區38人及田寮區12人。

災害應變中心統計，今天撤離657人已完成撤離，其中土石流潛勢區撤離586人，占大宗；特殊病患及孕婦撤離45人，其他因素撤離26人，寶來社區暫無撤離情形。

各行政區中，以六龜區撤離382人最多，其中27人收容安置、355人依親；美濃區撤離180人，收容3人、依親177人；旗山區撤離45人，其中9人收容、36人依親；桃源區撤離38人，收容23人、依親15人；田寮區撤離12人。

安置方面，全市有62人收容於避難場所，其餘595人由親友協助依親安置，其中，桃源區收容23人於勤和里活動中心；六龜區收容27人，分別安置於寶來國小及六龜區公所，旗山區收容9人、美濃區收容3人均安置於各區公所，田寮區無收容個案。

豪雨不斷，高雄市啟動預防性撤離，山區累計撤離657人、六龜382人最多。圖／高雄市民政局提供
豪雨不斷，高雄市啟動預防性撤離，山區累計撤離657人、六龜382人最多。圖／高雄市民政局提供

豪雨不斷，高雄市啟動預防性撤離，山區累計撤離657人、六龜382人最多。圖／高雄市民政局提供
豪雨不斷，高雄市啟動預防性撤離，山區累計撤離657人、六龜382人最多。圖／高雄市民政局提供

豪雨不斷，高雄市啟動預防性撤離，山區累計撤離657人、六龜382人最多。圖／高雄市民政局提供
豪雨不斷，高雄市啟動預防性撤離，山區累計撤離657人、六龜382人最多。圖／高雄市民政局提供

六龜 高雄 土石流 豪雨 淹水

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