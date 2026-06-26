竹縣授權各鄉鎮停班課 寶山鄉長炮轟「最爛決策」搞死地方鄉鎮公所

新竹縣今天清晨受豪雨襲擊，多處道路積淹水，縣府上午先授權各鄉鎮市公所依災情自行決定是否停班停課，引發各地宣布時間不一、標準不同，遭不少民眾批評「不同調」。新竹縣寶山鄉長邱振瑋更率先開砲，直批「最爛決策」，痛批此舉「搞死地方鄉鎮公所」。

楊文科中午對此致歉表示，新竹縣今天上午短時間降下龐大雨量，雨勢又急又猛，竹北、湖口、新豐、新埔等地陸續出現道路積淹水、交通受阻等情形，對於豪雨造成鄉親生活不便與驚嚇，他表達最深歉意。

不過，邱振瑋在臉書上開砲，碰到新竹縣最爛的一個決策，新竹縣政府自己不決定放不放假，推給地方搞死地方鄉鎮公所。最後，他也說明大隘三鄉寶山鄉北埔鄉峨眉鄉共同生活圈，三個鄉公所共同宣布下午停止上班上課，也請鄉親非必要勿外出，注意自身安全，如有緊急災情，請撥打 119 或鄉公所通報。