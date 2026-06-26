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汐止大雨三民街山坡土石流 閒置磚造舊倉庫歪倒砸民宅住戶受驚

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市汐止三民街山坡一處舊倉庫建物傾倒，砸壞下方民宅。圖／汐止區公所提供
新北市汐止三民街山坡一處舊倉庫建物傾倒，砸壞下方民宅。圖／汐止區公所提供

米克拉颱風外圍環流及鋒面大雨，新北市汐止昨多處道路淹水，三民街一處山坡也有土石流，一處閒置舊倉庫建物被土石流沖刷傾倒，破損磚牆造成下方約距一公尺多間民宅受影響，住戶受驚急逃，汐止區公所今天會勘，了解後續處理。

有居民在「汐止集團」粉絲專頁貼文，指汐止三民街東獄宮後面民宅，昨天上午大雨，土石流夾雜石塊沖進其老家，好在人跑得快，但所有家具衣物都被泥沙磚塊淹了，禍首是上方一間廢棄倉庫垮下來，水泥塊直接衝進到民宅後方。

居民說，廢棄倉庫疑似台肥公司的老舊建築物，里長、管區、社會局都有來，但一直找不到窗口，住在民宅的老人家今天要睡哪裡？誰要負責？

北山里長林徵熊說，昨天雨很大讓人措手不及，今天會到現場會勘，釐清後續處理。

汐止區長林慶豐說，汐止昨天大雨，三民街一處舊倉庫傾倒壓到下方民宅一事，公所經建課與農業局人員會到場，倉庫所屬公司也會到，了解後續處理。

新北市汐止三民街山坡一處舊倉庫建物傾倒，砸壞下方民宅。圖／汐止區公所提供
新北市汐止三民街山坡一處舊倉庫建物傾倒，砸壞下方民宅。圖／汐止區公所提供

新北市汐止三民街山坡一處舊倉庫建物傾倒，砸壞下方民宅。圖／汐止區公所提供
新北市汐止三民街山坡一處舊倉庫建物傾倒，砸壞下方民宅。圖／汐止區公所提供

豪雨 汐止 土石流

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