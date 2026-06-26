最不想放的豪雨假！台南女中期末考打亂 南一中這原因不受影響

受豪雨影響，台南市政府凌晨臨時宣布全市停班停課，由於正值各級學校期末考周，不少學生得知消息後非但沒有開心，反而在社群平台哀號「拜託不要放假」、「不想下周一還考試」，考試延期成了學生「最不想放的豪雨假」。

台南女中表示，今天原訂進行5科期末考，因停課將調整考試時程，其中2科順延至6月29日（周一）舉行，另2科移至6月30日（周二）休業式當天考試，並調整當日上午流程，原定上午11時舉行的休業式，延後至中午12時10分開始，學生預計12時40分放學。另外，有1科則取消考試，改採前兩次定期考成績重新調整計分比例。

至於台南一中，校方表示期末考原訂於明（27）日、周六開始，因此此次停班停課並未影響考試時程。為何排在周六期末考，是因之前學校作為會考考場，會考前一天布置考場、開放考生看考場因此停課，在這周六補課，剛好未受到豪雨假影響。

市長黃偉哲表示，由於雷雨包不斷移入，中央氣象署直至深夜才提供最新的豪雨提示，市府在確認雨量預測達標後，為保障市民安全，於半夜12點多與高雄同步宣布停班課，造成市民不便相當抱歉。