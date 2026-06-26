內湖暴雨慘淹...這地方淹了好幾次 居民嘆補助1萬元能做什麼？

北市內湖昨因強降雨而多處積淹水，不只內湖路二、三段，文德路周邊也是災區，居民直呼雨大到一度以為會淹到半層樓高，地下室存放的生財工具全被水淹，財損至少40萬元，政府補助1萬元能做什麼？也有人說這附近曾淹過，希望政府真的要重視處理。

記者上午來到與文德路交會的內湖路2段76巷，只有美甲店正常營業，一旁滿是金紙等拜拜用品的倉庫可見不少貨濕透都要丟掉，現場人員忙著清理，不知財損多少，而早餐店鐵門上拉一半，內部也還在整理。

裝潢行老闆何先生與家人昨晚清理到晚上12時許，他回憶，昨天去買個早餐，3分鐘水就流進來，根本來不及把東西往上搬，只能先把電器、客人重要物品先移至高處，剩下就讓它流，門口的機車都流走。

「雨大到我一度以為會淹到半層樓高，真的太快了啦！」何先生表示，也因水漲太快，一度高達100多公分，真的太危險，他趕快打給消防局報案求援，感謝消防員到場把害怕水深的孩子背出門。

何先生說，自家在這裡已有55年，印象淹水過6、7次，大部分是颱風，5年前和昨天都是因為強降雨。蔣萬安說是強降雨關係，以前就發生過，為什麼沒有提前去預防？他認為，可能是抽水站問題，希望政府真的要解決。

他無奈，只要知道颱風要來，就一定會淹水，就會提前把東西往高處搬，但這次根本來不及，店裡地下室放置地毯、壁紙等存貨都淹了，財損40、50萬元，只能自己吸收，加上過往多次淹水，損失數百萬元，而政府補助永遠都是1萬元，「1萬元能做什麼？」就算2萬元也不能幹嘛。

來到對巷與文德路交會的文德路66巷，早餐店老闆劉小姐憶及昨日正常做生意時，9時許水很快就淹上來，還好食材、器具都有架高，影響不大，積水也退得快，不到一小時水消退。她記得幾年前強降雨也淹過一次，而且都剛好淹這附近，政府真的要處理。

北市內湖區內湖路2段76巷昨因強降雨淹水，裝潢行老闆何先生回憶雨大到以為會淹到半層樓高。記者林佳彣／攝影

北市內湖區內湖路2段76巷昨因強降雨淹水，早餐店鐵門上拉一半，內部還在整理。記者林佳彣／攝影