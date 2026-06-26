影／豪雨狂襲台南仁德大淹水 道路成汪洋居民苦不堪言

受到颱風外圍環流、鋒面及西南風共伴效應影響，台南市區今天凌晨起降下豪大雨，其中仁德區災情最為嚴重，多處道路及住宅區積淹水，民眾一早出門便面臨「寸步難行」的困境，不少車輛泡在水中，生活大受影響。

台南仁德區公所中山、中正路周邊道路一度積水及膝，車輛行經濺起大片水花，部分低窪地區住家也遭泥水灌入，居民忙著搬運家具、架設擋水板，仍難敵暴雨侵襲。有民眾無奈表示，一夜大雨讓家中淹水，家具、家電泡水損壞，只能一邊清理一邊擔心雨勢是否再度增強，連小朋友都加入幫忙清除積水。

另外，仁德交流道周邊路段也因積水嚴重影響通行，部分路段水深一度接近1公尺，警方緊急封閉道路並實施交通管制，提醒用路人改道行駛，以免發生危險。

台南市政府表示，此波短延時強降雨加上外海漲潮，導致排水宣洩速度受限，市長也前往仁德抽水站及滯洪池視察，要求各抽水站全力運轉，並持續監控河川水位及積淹水情形，呼籲民眾避免前往低窪地區及積水路段，注意自身安全。

台南市區今天凌晨起降下豪大雨，其中仁德區災情最為嚴重，多處道路及住宅區積淹水，其中仁德區公所一帶積水最為嚴重。記者劉學聖／攝影

台南市區今天凌晨起降下豪大雨，其中仁德區災情最為嚴重，多處道路及住宅區積淹水，面對積水的家園民眾無奈欲哭無淚。記者劉學聖／攝影

台南市區今天凌晨起降下豪大雨，其中仁德區災情最為嚴重，多處道路及住宅區積淹水，其中仁德區公所一帶積水最為嚴重。記者劉學聖／攝影