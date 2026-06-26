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豪雨轟炸高雄路竹永華路慘淹 17歲少年受困汪洋

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄路竹大範圍積淹水，今天上午更有少年受困汪洋，警消出動橡皮艇救援。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄路竹大範圍積淹水，今天上午更有少年受困汪洋，警消出動橡皮艇救援。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄地區今天持續遭受暴雨襲擊，多處傳出淹水災情，路竹區永華路於上午8時許因大雨宣洩不及，導致路面嚴重積水，一名17歲少年在戶外不慎受困於洪水中進退兩難，警消獲報後，出動橡皮艇將少年救出。

據了解，今天上午南部雨勢猛烈，路竹區永華路一帶因瞬間豪雨造成排水系統無法負荷，路面迅速積水，上午8時35分許，消防局接獲民眾報案，指稱有一名約17歲的少年受困在戶外，因四周路面皆被洪水淹沒，導致其無法自行脫困，情況相當危急。

消防局接獲通報後不敢大意，立即啟動淹水救援機制，出動多達8輛消防車、17名消防隊員，並攜帶3艘救生船艇趕赴現場馳援。救援人員抵達後，確認受困少年位置，隨即架設船艇涉水挺進，在風雨中順利接近受困少年，並引導其登上船艇協助脫困。

經警消人員全力營救，該名少年成功脫離淹水區域，經現場救護人員初步檢查，少年意識清楚、身體狀況良好，身上並無受傷，本人亦表示不需就醫。

高雄路竹大範圍積淹水，今天上午更有少年受困汪洋，警消出動橡皮艇救援。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄路竹大範圍積淹水，今天上午更有少年受困汪洋，警消出動橡皮艇救援。記者巫鴻瑋／翻攝

豪雨 高雄 淹水 米克拉

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