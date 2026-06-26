考量新竹縣災情嚴重 新竹市政府宣布下午停班課

受到強烈對流雲系影響，新竹市今天上午降下豪大雨，瞬間時雨量達45至50毫米，遠超過市區排水設計標準。截至上午10時30分，119已受理逾130件災情，以道路積淹水及部分民宅進水為主。新竹市長高虹安表示，考量新竹縣災情更為嚴重，且竹竹地區屬共同生活圈，為維護通勤、通學安全，宣布新竹市今天下午起停止上班、停止上課。

高虹安今天在臉書表示，今天上午新竹市下了一波強降雨，瞬間時雨量平均高達45至50毫米，已大幅超過市區正常排水標準。截至上午10時30分，市府119通報系統已受理超過130件災情案件，大多為道路積淹水及部分水勢湧入民宅。

她表示，面對突如其來的雨勢，市府第一時間全力動員應變，目前太原地下道因積水已預防性封閉，提醒用路人提前改道，以維護行車安全，市府也已規劃與台電共同搶修，並加派抽水機具，加速排除積水，盡快恢復通行。

高虹安指出，市府也持續掌握鄰近縣市雨勢與災情，目前新竹縣時雨量更高、災情更加嚴重。由於新竹縣市為緊密相連的共同生活圈，民眾通勤、通學及日常往來高度連動，為確保市民、學生及通勤族安全，避免往返途中發生危險，因此決定宣布新竹市今天下午起停止上班、停止上課。