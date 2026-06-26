竹北率先停班停課後 竹縣6鄉鎮市中午起停止上班上課

受米克拉颱風外圍環流影響，新竹地區今天持續降下豪大雨，多處道路積淹水。新竹縣政府上午授權各鄉鎮市公所依實際災情自行決定是否停班停課，截至目前，竹北市、竹東鎮、關西鎮、湖口鄉、新埔鎮及芎林鄉已宣布今天中午12時起停止上班、停止上課，另尖石鄉、五峰鄉部分學校也因豪雨宣布停課。

竹北市公所表示，今天上午8時50分，市長鄭朝方與市公所團隊是從縣長楊文科臉書得知，縣府已授權各鄉鎮市長自行決定是否停班停課。公所隨即依據中央氣象署降雨預報、轄內積淹水情形及災害應變資訊，宣布竹北市今天中午12時起停止上班、停止上課。

竹北市公所指出，因考量各校實際情況不同，竹北地區學校停班停課部分，仍授權各校依校園現況及實際需求決定後續作業。除竹北市外，竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉及芎林鄉公所也陸續宣布轄內中午12時起停班停課。

此外，部分學校因校園積水或道路受阻提前宣布停課，包括新埔國中因後山積水漫入校園，今天全日停課；文山國小下午及課後照顧班停課；華德福下午停班停課；清水國小則自下午2時起全校停班停課，主因照門往清水方向已有路樹倒塌，道路僅剩單線雙向通行，往楊梅方向也有相同情況。

山區學校方面，尖石鄉石磊國小、玉峰國小、新光國小（含司馬庫斯分班）、秀巒國小（含田埔分校）均宣布中午起停班停課；五峰鄉公所也宣布轄內學校中午起停課。

縣府提醒，豪雨仍持續影響新竹縣，各地仍可能出現短延時強降雨、道路積淹水及土石流等災情，呼籲民眾非必要避免外出，並留意各鄉鎮市公所及學校最新公告。