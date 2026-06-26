影／基隆累積降雨153毫米土石崩樹倒壓車 下午估雨仍大

受米拉克颱風外圍環流影響，基隆今天上午通明街、東勢街及義六路三處發生土石崩落、大樹傾倒等為為情，造成一輛汽車被樹壓到、306戶停電。基隆市昨晚8時應變中心強化三級開設。過去24小時，累積降雨153毫米，今到到下午2時預估還有40到50毫米降雨量，市民仍要小心防範。

基隆市消防局上午6時28分獲報，中山區通明街、中華國小旁邊坡發生滑落，派遣中山分隊趕抵後，通明街邊坡大樹、土石滑落，一電線桿斷裂傾倒，通仁街雙向無法通行。

市議員宋瑋莉．郭美秀、施偉政等都關心通明街二次土石崩塌，指19日通明街才發現土石崩落壓毀民宅及一輛汽車，如今颱風又至，要求盡速排除安全威脅。

中山區公所表示，該處牽涉林業及自然保育署管轄土地，林保署預計於今天上午進場展開搶災作業。台電表示，有306戶停電搶修。

上午7時17分暖暖區東勢街據報土石、大樹滑落、影響交通。暖暖分隊趕抵現場，發現路樹倒塌，附近交通受阻。另8時義六路路樹傾倒壓到汽車，屬中正公園轄管，由都發處公園管理科協處理。

暖暖區東勢街據報土石、大樹滑落、影響交通。記者游明煌／翻攝

通明街今天二次土石崩塌，現場積極清除土石、大樹。記者游明煌／翻攝