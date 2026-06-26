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高雄豪雨灌鳥松…網驚呼「轎車幾滅頂燈還亮著」 警曝原因
高雄市今天凌晨豪雨成災，鳥松區美山路1輛轎車行經積水路段時拋錨受困，車上黃姓女子與母親、兒子共3人一度受困車內求救，警消到場協助，平安帶3人脫困，事後當地不斷積水，民眾一早見轎車幾乎在積水裡滅頂，警方說，轎車已是空車因等待拖吊，才出現滅頂的驚險畫面。
警、消表示，今天凌晨3時13分據報，高雄市鳥松區美山路有車輛因淹水受困，警、消前往救援時，發現黃姓女子和母親及兒子因轎車拋錨，不知如何是好。不過當時「積水只約到小腿肚」，警、消便帶他們離開積水區，車子留在現場，不料，當地因凌晨豪雨不斷，直到清晨，積水幾乎淹沒轎車，但是，轎車只是待拖吊的空車。
附近居民清晨發現美山路有轎車淹在水中，幾乎滅頂，車燈還亮著，以為車內還有受困者，將影像貼上網路社群，事後才知道原來虛驚一場。
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