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內湖文德為何淹慘？古地圖揭開歷史 網嘆：瘋狂蓋房的結果
昨(25)日暴雨轟炸全台，台北市內湖區多處大淹水，導致民怨不斷，其中文德路一帶災情慘重，就有網友翻出「內湖古地圖」交叉比對，赫然發現文德路附近過去曾有「低窪水道」，掀起網友熱烈討論。
該名網友在臉書社團「我是內湖人（社團版）」分享內湖古地圖，他表示「古地圖顯示…淹水區原為水圳」，從地圖中可見，文德路一帶早年曾有低窪水道與埤塘分布，但隨著都市發展，土地逐漸開發，地表不透水面積增加。
當短時間強降雨超出排水系統負荷時，雨水便會快速匯流至低窪地區，再加上部分排水設施可能遭泥沙、落葉堵塞，最終造成多處路段及民宅嚴重積淹水。
文章曝光，網友們紛紛表示，「內湖大部分地區，都是以前基隆河的行水區，是人跟河爭地」、「瘋狂蓋房子的結局」、「金龍路、大湖山莊街以前都是野溪，是水道被加蓋變成馬路了，超大豪雨時不淹才真是怪」、「舊河道，下面有排水溝，也是地勢相對低窪區」。
昨日受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區暴雨大淹水，北市府說明，最主要原因是內湖地區即時強降雨每小時達到88毫米到100毫米以上，超過原來側溝系統或排水系統所能承受的極限，未來會持續提升各集水面積內的承洪容量，包含敦化大排建設及高風險集水區改善。
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