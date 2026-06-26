台南龍崎往內門路面塌陷傳「電塔倒塌」？ 台電澄清是電桿
台南連接龍崎與高雄內門的市道182線在20公里300公尺處凌晨路基掏空、北側兩線道路面全部陷落山谷，台電輸配線電桿也受損傾倒，區公所聯絡警方封鎖路面、提醒民眾改到以免發生危險。
182線是連接台南高雄山區主要道路，今天凌晨台南龍崎中華電信基地台附近路基掏空陷落，並造成電塔傾倒。區公所表示，現場已雙向封閉。另同位置往高雄方向路面也有下陷情形。
市議員陳皇宇表示，當時台電電線還垂掉路面、非常危險，還好路面在凌晨塌陷沒有人車經過。現場發生後已立即進行道路雙向封閉，避免人車通行發生危險。
台電台南區營業處表示，工程人員到場搶修後電桿已扶正、受損垂落電線也已修復更新安裝。因電桿倒塌造成7戶停電。外傳「電塔倒塌」是誤傳，目前當地高壓電塔並無異常。
台電表示，182縣道路基崩落，台南區處所屬電桿龍崎#116-1滑落邊坡，經緊急處置事故隔離安全無虞後，住戶停電將派員修復，工程人員也會巡查電台有無異常。
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