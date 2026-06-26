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影／豪雨釀災！竹北蓮華巷積水深及大腿 淹水人車受困緊急救援

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
因上游的溪水暴漲、溪水溢流淹沒農田及道路，造成短時間積水迅速上升，有車輛受困。圖／新竹縣消防局提供
因上游的溪水暴漲、溪水溢流淹沒農田及道路，造成短時間積水迅速上升，有車輛受困。圖／新竹縣消防局提供

受颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，新竹縣今天清晨降下劇烈豪雨，多處路段出現積淹水，山區亦傳出土石流災情。竹北市蓮華巷一帶傳出有人車受困情形，因上游的溪水暴漲、溪水溢流淹沒農田及道路，造成短時間積水迅速上升，消防人員出動船艇緊急搶救中。

新竹縣各地陸續傳出淹水災情，其中竹22線、竹北市蓮華巷一帶傳出有人車受困情形，因上游的溪水暴漲、溪水溢流淹沒農田及道路，造成短時間積水迅速上升，消防人員緊急到場處理。新竹縣消防局表示，原先受困白色小客車已順利脫困，人員安全無虞，不過蓮華巷周邊約2、30戶因地勢低窪，積水一度淹至到大腿，住戶及車輛受困無法進出，目前還有1輛車受困，因駕駛有失溫狀況，消防人員出動船艇緊急搶救中。

新竹縣府指出，縣府各單位持續查報災情，新埔鎮新埔國中因校園積水嚴重緊急停課、桃山國小因路況而停課；湖口鄉山葉路、三元路及達生路地下道，以及新豐鄉大同地下道等路段，因積水過深已封閉並實施交通管制。新豐鄉茄苳路、芎林鄉文德路、新埔鎮及竹北市等多處道路亦出現積淹水情形，縣府呼籲用路人配合管制並改道通行。

竹北市縣治三期北興里也出現淹水情況，里長田慶順指出，莊敬北路與十興路口積水嚴重，新社圳滿溢排不出去，導致周邊多戶住家淹水。他表示，該區因缺乏雨水下水道問題長期未獲改善，相關狀況已多次反映。

目前還有一台車輛受困，因駕駛有失溫狀況，消防人員出動船艇緊急搶救中。圖／新竹縣消防局提供
目前還有一台車輛受困，因駕駛有失溫狀況，消防人員出動船艇緊急搶救中。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣各地陸續傳出淹水災情，其中竹22線、竹北市蓮華巷一帶傳出有人車受困情形。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣各地陸續傳出淹水災情，其中竹22線、竹北市蓮華巷一帶傳出有人車受困情形。圖／新竹縣消防局提供

豪雨 淹水 米克拉

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