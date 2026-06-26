颱風米克拉重創台灣 洪水退去後的清潔工程才是真正考驗的開始

（圖片／立達欣業有限公司）

六月下旬，台灣再度在颱風與梅雨鋒面的夾擊下，承受了一波接一波的強降雨衝擊。第7號颱風米克拉雖未直接登陸，其外圍環流卻與滯留鋒面相互作用，為全台帶來大範圍劇烈降雨。屏東地區首當其衝，短短11小時內已有11個測站累積雨量突破400毫米，部分測站甚至接近500毫米，超越當地歷史紀錄；台北市內湖區同樣未能倖免，文德路在短時間內積水至小腿肚高度，機車騎士無法騎行、公車乘客被迫改道，早餐店因漏電被迫停業，損失難以估計。

這一波降雨事件，再次揭示了台灣在極端氣候衝擊下的脆弱面。都市地區的排水系統在短時間高強度降雨的考驗下迅速告急，低窪地帶的積水速度超出居民反應的時間；南部地區則因降雨強度持續，部分區域的積水遲遲無法消退，居民生活受到嚴重影響。氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，台北市災害應變中心隨即提升為強化三級開設，各地政府緊急動員應變，清潔隊員全力投入善後工作。

然而，政府單位的應變能力終究有其邊界。當洪水退去，留在每一戶家庭、每一間店面與每一條街道上的，是難以在短時間內自行處理的災後現場。黃泥污漬滲入地板縫隙、牆面留下清晰的水位線、家具與電器泡水後散發難以消除的潮濕異味，廚房與浴室在積水浸泡後滋生的黴菌，更是肉眼難以察覺卻影響深遠的健康隱患。對許多受災家庭而言，洪水退去的那一刻，並不是苦難的結束，而是另一場漫長清理工作的開始。

洪水退去清潔難，受災戶上班上課兩頭燒，商家停業損失持續擴大

洪水退去之後，擺在受災居民面前的，是一場沒有終點的體力戰。積水帶來的不只是水，還有混雜其中的泥沙、污物與各種不明雜質，這些東西在退水後會緊緊附著於地板、牆角、家具底部與各種縫隙之間，光靠拖把與抹布，根本難以徹底清除。

對一般家庭而言，問題在於時間。淹水之後，生活並不會自動暫停。孩子還是要上學，上班族隔天仍需打卡，不是每一個受災家庭都能夠請假在家專心善後。白天出門工作，晚上回到家再面對泥漿污漬、濕透的地板與散發異味的角落，這樣的狀態可能持續好幾天，甚至更長。即便有充裕的時間，徒手清理滲入磁磚縫隙的污泥、附著於牆面的水漬痕跡，也是一件極為耗力的工作，清理過後仍可能留有殘跡。

商家所面臨的困境同樣嚴峻，甚至更為迫切。一旦店面進水，廚房設備、冷藏冰箱、收銀台、貨架上的商品，無一倖免。積水退去後，地板上殘留的泥漿與污水混合物，加上食物殘渣與各類雜物，清潔的複雜程度遠超一般想像。對店家而言，每多一天無法營業，就是一天的實質損失，但在清潔工作尚未完成之前，根本無法讓店面恢復正常運作。

除了清掃更要消毒，災後清潔盲點恐成社區衛生缺口

「災後清潔的工程量，遠超過一般民眾的預期。」立達清潔團隊表示。退水後的地板與牆面殘留大量污泥，家具底部與地板縫隙積滿不明污物，廚房與浴室更因長時間浸泡散發難以消除的異味。這些工作僅靠家庭成員徒手處理，不僅耗費大量體力與時間，清潔效果也難以達到真正安全的標準。

更須高度警惕的是，災後清潔若處理不到位，潛藏的健康風險遠比表面污漬更為嚴重。醫療專家指出，颱風過後的積水與污泥中混雜大量病原體，可能導致三大類共11種疾病，涵蓋污染感染、蚊蟲孳生與接觸感染等面向，其中類鼻疽、霍亂、登革熱與破傷風情況嚴重時恐危及性命，不可輕忽。

許多民眾在清潔時僅處理肉眼可見的污垢，容易忽略掉消毒這個關鍵環節。污水浸泡過的地板、牆面與廚房檯面，即便表面看來已恢復整潔，仍可能殘留大量細菌與病毒。牆壁內層、地板縫隙等隱藏區域若殘留潮濕，在台灣夏季高溫高濕的環境下將快速滋生黴菌，同時為病媒蚊提供孳生溫床，進一步提升登革熱等傳染病的擴散風險。

正因如此，災後清潔的完整性直接關乎社區的防疫安全，絕非僅憑一把拖把、幾桶清水就能解決的事。委託具備專業設備與消毒能力的清潔團隊介入處理，不只是省時省力的選擇，更是在高風險的災後環境中保護自身與家人健康最直接的做法。

災後復原分秒必爭，交給專業清潔團隊讓生活盡快回到正軌

沒有人希望颱風來臨，更沒有人希望自己的家變得一片狼藉、商家被迫停業數天。然而極端氣候的頻率正在改變，每逢颱風季節，台灣各地傳出淹水災情已非罕見新聞，受災的對象從家庭到商家，從老舊公寓到新建社區，從都市低窪地帶到農村聚落，沒有任何一個區域能夠保證完全倖免。

面對這樣的現實，事後的應對能力與事前的準備同樣重要。當災害已然發生，如何在最短時間內完成安全、有效的清潔與消毒，直接決定了受災家庭能否盡快恢復正常生活，以及能否有效阻斷病原體在社區中進一步擴散的風險。對於本身沒有時間、沒有足夠人力，或面對屋況嚴重受損的受災戶而言，尋求具備專業消毒能力的清潔團隊協助，是目前最能有效縮短災後復原時間的具體方式。

「我們的責任是盡快幫助客戶恢復正常生活。」立達清潔團隊表示，颱風過後承接的災後清潔委託量明顯增加，委託類型涵蓋地板污泥清除、牆面水漬處理、家具設備清洗，乃至污水浸泡後的全室消毒，受災情況輕重不一。儘管每一件案子的屋況各有不同，但委託人的期待依然只有一個，那就是盡快回到正常生活。也正是這份迫切，讓立達清潔團隊在每一件災後委託中，以最快的速度與最確實的清潔標準，回應每一位需要幫助的人。

本文章來自《桃園電子報》。原文：颱風米克拉重創台灣，洪水退去後的清潔工程才是真正考驗的開始