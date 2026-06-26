影／台南深夜凌晨暴雨 永康、仁德、歸仁、關廟低窪地區泡水

台南昨天深夜下起暴雨，部分地勢較低窪、易淹水地區凌晨開始積水，永康崑山科大與周遭社區因一旁三爺宮溪整治近年沒淹大水、今天也淹水。有學生笑稱「崑山湖又滿了」、不少車泡水，還好今天沒上班上課，

市議員黃肇輝表示，凌晨永康蔦松、中正路高速公路涵洞、龍潭國小一帶都積水。大灣地區尤其崑山科大周遭崑大路、大仁街等地勢較低社區水深過膝，因一旁三爺溪水位已滿，崑山、大灣抽水站無法發揮功能，積水只能等水位下降才可能脫困。

另關廟新埔二街、歸仁中山路周遭部分巷道路面積水、路旁住戶進水；仁德區公所四周路面淹水及膝、無法進出。不過關廟、歸仁部分地區8點以後雨勢變小、積水逐漸減退，住戶也開始清理環境。

市議員陳皇與表示，因為正值大潮、下游三爺宮溪水位上漲，造成仁德積水無法很快消退。

台南市永康崑大路、大仁街等地勢較低社區水深過膝。圖／市議員黃肇輝提供

台南深夜凌晨暴雨，歸仁地區住戶上午開始清理屋內積水。圖／陳皇宇提供

永康崑大路、大仁街等地勢較低社區水深過膝。圖／市議員黃肇輝提供