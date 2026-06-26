豪雨炸竹縣！7校緊急停課 縣府授權彈性應變停班課機制

受颱風「米克拉」外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，新竹縣今天早上有兩所學校緊急停課，新埔國中因後山山崩，且一樓積水，校方緊急通知家長前來接回。此外，五峰鄉桃山國小因山區雨勢較大，路況危險，亦已停課。

新竹縣政府今早表示，新竹縣停課學校將新增至7所，新埔國中從後山淹水至校園，學校今天停課。五峰鄉桃山國小因山區雨勢較大，路況危險，自上午停課。尖石鄉石磊國小自中午停班停課。新埔鎮文山國小下午及課後照顧班停課。新埔鎮北平華德福下午停班停課。尖石鄉玉峰小下午停班課。尖石鄉新光國小(含司馬庫斯分班)自中午停班停課。

受豪雨影響，新竹縣新埔國中今天上午傳出校園災情，學校後方山坡因降雨發生崩塌，大量土石及泥水灌入校園，一樓多處淹水，校方緊急通知家長前來接回。五峰鄉桃山村大鹿林道5公里處，因落石坍方，目前雙向無法通行，桃山國小因山區雨勢較大，路況危險，亦已停課。

清晨降下劇烈豪雨，新竹縣多處路段出現積淹水，山區亦傳出土石流災情。民眾關心是否停班停課，許多鄉親關心是否停班停課。新竹縣政府回應，依據天然災害停止上班上課作業辦法，考量新竹縣各地天候、地形及交通狀況不同，新竹縣府也已授權鄉鎮公所、學校首長視實際情形，自行決定停止上班及上課，並依規定辦理通報，讓應變措施更即時、更符合在地需求。

新竹縣府指出，受第7號颱風北上、鋒面接近及強烈西南風影響，新竹縣已列入豪雨特報範圍，降雨可能持續增強，提醒民眾密切留意天氣變化，非必要避免前往山區、溪流及低窪易淹水地區。