全台豪大雨 高鐵新竹路段低速通行、台鐵中洲至岡山一度停駛

受全台豪大雨影響，台灣高鐵與台鐵26日上午陸續傳出行車異常，其中高鐵新竹路段因邊坡滑動警報作動，一度啟動低速行駛措施；台鐵則因軌面積水及邊坡落石影響，部分路段暫停行車並啟動公路接駁。

台灣高鐵表示，上午8時43分新竹路段「天然災害告警系統」（DWS）邊坡滑動偵測器作動，依標準作業程序立即暫停所有列車通過該區間。雖當時並無列車位於受影響區間，但為確保營運安全，行控中心授權後續行經列車以低速方式通過，並確認路段無異常狀況。

高鐵公司指出，已第一時間派遣維修人員趕赴現場持續監控，受事件影響，部分列車班次將有所延誤，籲請旅客留意列車資訊。高鐵也提醒，豪大雨期間若部分路段風速或雨量達到運轉限制標準，列車將採降速行駛措施，可能影響旅客行程，待天候緩和後，將加強巡軌及相關檢查作業，以確保行車及旅客安全。

台鐵方面，受豪雨影響，中洲至岡山間自上午5時25分起因軌面積水暫停雙線行車，經工務單位巡查及監控後，積水於上午9時消退，已恢復雙線行車，但為確保安全，目前仍採降速行駛。

另外，員林至社頭間因行人侵入路線，已於上午8時25分恢復雙線通車；竹中至竹東間則因上員至榮華間K11+800處發生邊坡落石，自上午8時15分起暫時停止行車，並啟動公路接駁措施。

台鐵表示，目前已成立一級應變小組及南區應變分組因應，各工務單位均派員進駐現場監看。列車運行方面，南迴線已恢復正常行駛；西部幹線下行列車自107次、上行列車自118次起恢復正常運行，區間車及沙崙線也正逐步恢復正常班次。

此外，因豪雨影響，觀光列車「山嵐號」今日停駛，已預訂行程旅客將由旅行社另行通知退款事宜。

台鐵提醒，旅客出門前可透過台鐵官網、臺鐵e訂通App，或撥打24小時旅客服務電話查詢最新列車運行資訊，以掌握最新交通狀況。