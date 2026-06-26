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台南徹夜雷雨交加 水淹軌面、市區道路橋梁暫時封閉

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市區連結東區及北區的小東地下道今凌晨2時至4時則曾因積水而封路。圖／讀者提供
台南市區連結東區及北區的小東地下道今凌晨2時至4時則曾因積水而封路。圖／讀者提供

台南市政府昨晚根據雨量預報，今天晨間上班上學通勤時間仍有顯著雨勢，為維護市民上班上學安全，宣布今天全市停班停課。然而，台南市區整夜雷雨交加，一早東區裕義路靠近涵洞一帶及崇明路與崇興路口積水，警方拉起封鎖線暫時封閉，另安平水景橋也暫時封閉中。

同時，台鐵指出，因超大豪雨影響 ，台南站水淹軌面，即時起中洲至岡山間路線暫時不通，台鐵凌晨5時25分起成立一級應變小組處理。台鐵指出，中洲至岡山間軌面積水已退，於上午9時恢復雙線行車。

台南安平區昨晚也因大雨，有多處路段積水道路封閉，市警四分局指出，目前只剩水景橋持續封閉，其餘都開放通行。

此外，台南市區連結東區及北區的小東地下道今凌晨2時至4時則曾因積水而封路，目前積水已退，正常開放。

台南市區整夜雷雨交加，一早東區裕義路靠近涵洞一帶及崇明路與崇興路口積水，警方拉起封鎖線，暫時封閉。圖／讀者提供
台南市區整夜雷雨交加，一早東區裕義路靠近涵洞一帶及崇明路與崇興路口積水，警方拉起封鎖線，暫時封閉。圖／讀者提供

台南東區裕義路靠近涵洞一帶及崇明路與崇興路口積水，暫時封閉。圖／讀者提供
台南東區裕義路靠近涵洞一帶及崇明路與崇興路口積水，暫時封閉。圖／讀者提供

台南市區整夜雷雨交加，小東地下道今凌晨2時至4時則曾因積水而封路，目前正常開放。圖／讀者提供
台南市區整夜雷雨交加，小東地下道今凌晨2時至4時則曾因積水而封路，目前正常開放。圖／讀者提供

台南安平區昨晚也因大雨，有多處路段積水道路封閉。圖／讀者提供
台南安平區昨晚也因大雨，有多處路段積水道路封閉。圖／讀者提供

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