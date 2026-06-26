豪雨襲新竹！東區雨量逾45毫米 光復路、慈雲路積水、竹科車潮塞爆

受米克拉颱風外圍環流影響，新竹市今持續降豪大雨，東區時雨量超過45毫米，正值上班尖峰時段，多處道路傳出積淹水災情。民眾反映，光復路、慈雲路等路段積水嚴重，往竹科方向車流幾乎動彈不得，台鐵北新竹站周邊更淹到小腿高度，民眾涉水而行，交通大受影響。

新竹市政府上午8時15分發布最新雨情指出，較強對流持續通過，新竹市各區仍有陣雨或雷雨，並伴隨較大雨勢。預估至上午9時止，全市10分鐘雨量約8至15毫米、1小時雨量20至40毫米，其中東區1小時累積雨量預估可達40至60毫米。

市長高虹安表示，今早短延時強降雨造成部分路段積水，市府第一時間掌握雨情與災情，相關單位已依通報派員前往處置，並視現場狀況進行交通管制、抽排水及巡查作業。

高虹安指出，此次屬短時間強降雨型態，東區雨勢尤其明顯，時雨量已超過45毫米。市府昨晚已成立水災災害應變中心三級開設，事先完成抽水站、地下道設備、防汛物資、排水清淤及開口契約廠商待命等整備工作。

市府表示，目前太原地下道因台電電源尚未送達地下道端，導致抽水馬達無法啟動而造成積水，地下道已緊急封閉，台電人員正趕往現場搶修供電。

市府強調，不會輕忽任何一處積淹水情形，將針對民眾通報案件逐案追蹤、盡速排除，也提醒民眾，強降雨期間行經地下道及低窪路段，如遇積水或交通管制，務必配合現場人員指揮，切勿強行通行，以維護自身安全。