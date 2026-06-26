內湖淹水慘…清潔隊狂清泡水家具 居民嘆不知怎算財損

北市昨遭雨彈狂炸，內湖區多處地區災情慘重，水淹膝蓋、街道成河流，許多店家、住處都泡在黃水裡，不分藍綠白議員都批政府救災反應不夠快。環保局清潔隊今天一早出動人力清理街道、幫助居民盡快恢復家園。

內湖路三段淹水災情慘重，記者今上午實地走訪，路邊一堆堆滿是泡水的家具，清潔隊清晨5點多就到場清理，一車車載走廢棄物，一樓店家或住家的內部經過清理，已見乾淨地面。

一名居民表示，20幾年沒淹，是市府排水閘門沒開，一開就整個洩掉了。他在新竹工作，趕回來清理，昨天清到晚上9時、10時，家裡清得差不多，今天要請清潔公司來幫忙；家裡一輛汽車、兩輛機車報廢，還有家具，「不知道怎麼算」，目前會先買沙發。

剛搬來現址3個月的素食飯糰店老闆劉先生表示，他想說店面地勢已經比較高，結果還是淹水了，今天店裡櫃檯仍可看見水淹高度的痕跡。

他說，昨天上午9時、10時過後，雨勢愈來愈大，尤其水淹上人行道時，他警覺不對勁，趕快把東西往高處搬，不久後水就整個淹入店裡，水深高度還到他的小腿，真的很誇張，車子經過時就像「海浪」；不過，雨勢漸小後，積水很快就退了。

劉先生無奈，昨天沒辦法做生意，現場都拉警戒線，自己花了數小時善後，店內財損包含泡水的2台冰箱，暫時還能用，但也怕哪天就壞掉，而今天上午備料時，發現一台電鍋因泡水也沒反應。他坦言，這裡位處低窪區，第一次遇到淹大水，冰箱花好幾萬元購入，就算有災後補助也是杯水車薪。

內湖區清潔隊內湖分隊分隊長于富惠表示，今天清晨5時30分開始清理街道，不只內湖區清潔隊，包含溝渠隊等單位，上午已有204人投入復舊作業。民眾家裡受災狀況不一，昨天至今陸續清出泡水家具，清潔隊持續派人到場協助清理。

環保局表示，昨天上午受極端氣候及瞬時強降雨影響，內湖區內湖路二、三段及文德路周邊出現局部短暫積水，經環保局現場勘查，積水已於雨勢趨緩後1小時內迅速消退；積水主因是短時間降雨量過大，超出排水系統宣洩負荷所致，並非溝渠淤積或排水設施阻塞造成。

環保局昨天針對昨日短暫積水區域，各區清潔隊復舊作業共投入189人、車輛機具42車次，清理廢棄物約12公噸，也就內湖路、文德路、金龍路、文湖街、成功路等35處道路清洗、泥砂清除及廢棄物收運工作，恢復內湖區市容環境。

北市內湖淹水慘重，清潔隊今天一早清理泡水家具和清洗地面。記者林佳彣／攝影

北市昨遭雨彈狂炸，內湖路三段的地勢低窪，淹水災情慘重，清潔隊今天持續派員協助民眾清理家園。記者林佳彣／攝影

北市環保局今天上午投入200多人復舊內湖淹水災區。記者林佳彣／攝影

北市昨遭雨彈狂炸，內湖區多處地區災情慘重，清潔隊今天清晨5點半出動大量人力清理街道，幫助居民盡快恢復家園。記者林佳彣／攝影

北市清潔隊今天清晨5點半出動大量人力清理街道，幫助居民盡快恢復家園。記者林佳彣／攝影