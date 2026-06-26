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影／竹縣豪雨新埔國中後山崩塌…土石泥流灌校園 學校緊急停課
受豪雨影響，新竹縣新埔國中今天上午傳出校園災情，學校後方山坡因降雨發生崩塌，大量土石及泥水灌入校園，一樓多處淹水。校方今天早上緊急向新竹縣政府教育局報備停課，並通知家長盡速到校將學生接回，以利後續撤離及安全管制。
新埔國中表示，受到後山邊坡崩塌影響，土石泥流湧入校園，一樓積淹水情形嚴重，立即啟動應變措施，目前學生已先安置在相對安全的教室，校方同步通知家長到校接送學生返家，避免災情擴大造成危險。
校方呼籲，家中若有就讀新埔國中的學生，請家長儘速前往學校接回孩子，以利校方後續撤離及災後處置。
新竹縣教育局表示，本府授權各機關、學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課。
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