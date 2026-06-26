高雄岡山暴雨狂下凌晨水淹低窪區 警消划橡皮艇救出受困6人

高雄多處地區因今天凌晨暴雨來襲，局部地區清晨傳出淹水災情，高雄市消防局今天清晨接獲報案，指岡山區興隆路一處農舍因周邊淹水，導致屋內6名民眾受困、無法自行脫困，警消獲報後立即出動橡皮艇挺進災區，順利將受困民眾全數救出，所幸無人受傷。

高雄市消防局指出，今天清晨5時45分接獲岡山區興隆路有淹水受困通報，由於清晨瞬間雨勢猛烈，現場排水不及，積水一度深達大腿，現場不僅整條道路已淹成一條小河，水面上還漂浮著雜物，警方到場後迅速拉起黃色封鎖線，避免其他人車誤入發生危險。

清晨6時許，消防局派遣救援人力抵達現場後，確認係一處農舍內有6名民眾，因四周遭洪水包圍而受困屋內，救援人員隨即架設2艘橡皮艇，頂著風雨涉水深入農舍，展開接駁營救。

經警消全力搜救，約於清晨6時6分將受困的6名民眾全數安全救出，脫困民眾隨後由警消人員陸續接駁，並已安全送往附近的友人家中暫時安置，現場醫護人員初步檢查，民眾雖飽受驚嚇但身體狀況良好，並未有任何人員受傷。