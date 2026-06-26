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一夜大雨…屏東縣今凌晨再傳淹水災情 民眾：沒淹的也淹了
大雨下不停！受米克拉颱風環流影響，屏東縣今天凌晨起雨勢不停，一夜過去許多鄉鎮包括潮州、新園、竹田、萬丹、內埔、林邊、東港等都傳出積淹水災情，昨日淹水的地區再次淹水，沒淹水的地區也淹了。
根據中央氣象署資料，截至上午8時止，全台累積雨量冠軍為屏東縣丹鄉新庄村332毫米，另外包括新園、潮州泗林、枋山、崁頂、林邊等地，累積雨量也都超過200毫米。
潮州鎮昨天淹水的富春里一帶，水退後凌晨又再次淹水，民眾無奈錄影表示，「同一個地方連續淹兩次，這可怎麼是好？」潮州鹿寮橋也因為大雨沖刷斷橋，現場已封鎖，公所主秘王建元也到現場勘查，並呼籲民眾不要再通過。
新園鄉台27線是主要交通動脈，仙吉路一帶也淹水，有車輛經過便激起浪花，有網友在網PO文，「請經過的車輛放慢速度，不然激起的波浪又打到住家裡。」另外包括港西等村落也都傳出災情。
萬丹鄉興化部等地因地勢低窪，也傳出淹水災情，另外往潮州方向的屏189線因路旁的養鴨場水勢暴漲，鴨子都流到路面上，有些被經過的車輛壓死，網友在網上PO文請路過時要注意。內埔鄉和興村一帶也再次淹水。
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