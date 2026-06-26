影／大雨台南高雄山區主幹道182線凌晨塌陷 雙向封閉待搶修

台南連接龍崎與高雄內門的市道182線在20公里300公尺處凌晨路基掏空、北側兩線道路面全部陷落山谷，南側路面也出現龜裂，甚至台電電台也受損傾斜。區公所聯絡警方封鎖路面、提醒民眾改到以免發生危險。

182線是連接台南高雄山區主要道路，今天凌晨台南龍崎中華電信基地台附近路基掏空陷落，並造成電塔傾倒。區公所表示，現場已雙向封閉。另同位置往高雄方向路面也有下陷情形。

市議員陳皇宇表示，當時台電電線還垂掉路面、非常危險，還好路面在凌晨塌陷沒有人車經過。現場發生後已立即進行道路雙向封閉，避免人車通行發生危險。台電人員到場搶修，電塔已於清晨4點半修復完成。

他說，因同位置往高雄方向路面仍有下陷情形，現場持續封閉管制，呼籲公路單位盡快勘查搶修恢復道路通行。

台南高雄山區主幹道182線凌晨塌陷 、路旁台電電塔傾斜，雙向封閉待搶修。圖／陳皇宇提供

台南高雄山區主幹道182線凌晨塌陷 、路旁台電電塔傾斜，雙向封閉待搶修。圖／陳皇宇提供

台南高雄山區主幹道182線凌晨塌陷 、路旁台電電塔傾斜，雙向封閉待搶修。圖／陳皇宇提供

台南高雄山區主幹道182線凌晨塌陷 、路旁台電電塔傾斜，雙向封閉待搶修。圖／陳皇宇提供

台南高雄山區主幹道182線凌晨塌陷 、路旁台電電塔傾斜，雙向封閉待搶修。圖／陳皇宇提供