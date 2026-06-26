高雄凌晨再炸豪雨 仁武出現土石崩塌阻道

高雄市今天凌晨再度降下豪雨，造成多處傳出淹水及土石崩塌災情。其中，仁武區學府路發生道路邊坡土石崩塌，影響通行安全；大寮區大寮路665巷則從昨天晚間起就出現淹水情形，當時積水約30公分，後因雨勢稍歇一度退去，不料今天凌晨再度強降雨，居民發現又淹水，且積水高度比昨天還高。

此外，前鎮區中華路與凱旋路口、前金區河東路等地凌晨也陸續出現積水，水深約20公分。高雄市受豪雨影響，多個行政區接連傳出災情，相關單位持續掌握各地積淹水及道路狀況，提醒民眾清晨外出務必注意行車安全，盡量避開積水及易坍方路段。

高雄氣象站表示，今天凌晨4時至中午前是這波降雨最強時段，預估今天下午雨勢將逐漸趨緩，不過入夜後將再度增強，雖降雨強度預估不會比昨天更劇烈，民眾仍不可掉以輕心。